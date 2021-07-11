طريقة عمل ماسك النشا والعسل السحري في تفتيح ونضارة البشرة وإزالة التجاعيد

يعد ماسك النشا والعسل ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال، ويعمل هذا الخليط علي علاج الهالات السوداء الموجودة حول العين، يقلل من ظهور حب الشباب والبقع الداكنة، سوف يجعل هذا الماسك بشرتك صافية وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يعمل هذا الخليط علي إخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة الناتجة عن التقدم في العمر، لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من العناصر المضادة للأكسدة التي تعمل علي محاربة التجاعيد، يجعل البشرة أكثر نعومة ورطوبة، يغذي البشرة ويمنحها لمعان غير عادي، يفتح البشرة عشرة درجات بشكل سريع وفعال، سوف يجعل بشرتك صافية وبيضاء مثل القمر، يزيل البثور والأوساخ وشوائب من البشرة ويجعلها نظيفة تماماً، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك النشا والعسل الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة علامات الشيخوخة.مكونات عمل ماسك النشا والعسل
سوف نتعرف علي أبسط مكونات عمل هذا الماسك الرهيب في التفتيح وهي كما يلي:-
- معلقة كبيرة من العسل الأبيض.
- مقدار معلقة كبيرة من النشا.
- معلقة صغيرة من عصير الليمون.
- معلقة من القرفة المطحونة.
طريقة التحضير
تعرفي علي خطوات تحضير ماسك النشا والعسل السحري في إزالة التجاعيد والبقع الداكنة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به النشا والعسل ونمزجهم جيداً مع بعض حتي تتجانس المكونات.
- ثم نضيف لهم القرفة وعصير الليمون، ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات وتصبح متماسكة.
- نقوم بفرد الخليط علي بشرة نظيفة، ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.
- بعد ذلك نحضر مكعب من الثلج، ونمرر به علي جميع مناطق البشرة لغلق المسام، ويكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع.
أهم فوائد ماسك النشا والعسل السحري للبشرة
هناك فوائد عديدة جداً لهذا الماسك الرائع في التفتيح وإزالة التجاعيد وهي كما يلي:-
- يعمل علي تفتيح البشرة ونضارتها وجعلها أكثر إشراقاً.
- يزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة.
- يعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس.
- يزيل الهالات السودة التي توجد حول العين.
- يعمل علي غلق مسام البشرة الواسعة.
- يقلل من ظهور حب الشباب والبثور السوداء.
الوسوم
يعد ماسك النشا والعسل ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال، ويعمل هذا الخليط علي علاج الهالات السوداء الموجودة حول العين، يقلل من ظهور حب الشباب والبقع الداكنة، سوف يجعل هذا الماسك بشرتك صافية وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يعمل هذا الخليط علي إخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة الناتجة عن التقدم في العمر، لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من العناصر المضادة للأكسدة التي تعمل علي محاربة التجاعيد، يجعل البشرة أكثر نعومة ورطوبة، يغذي البشرة ويمنحها لمعان غير عادي، يفتح البشرة عشرة درجات بشكل سريع وفعال، سوف يجعل بشرتك صافية وبيضاء مثل القمر، يزيل البثور والأوساخ وشوائب من البشرة ويجعلها نظيفة تماماً، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك النشا والعسل الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة علامات الشيخوخة.مكونات عمل ماسك النشا والعسل
سوف نتعرف علي أبسط مكونات عمل هذا الماسك الرهيب في التفتيح وهي كما يلي:-
- معلقة كبيرة من العسل الأبيض.
- مقدار معلقة كبيرة من النشا.
- معلقة صغيرة من عصير الليمون.
- معلقة من القرفة المطحونة.
طريقة التحضير
تعرفي علي خطوات تحضير ماسك النشا والعسل السحري في إزالة التجاعيد والبقع الداكنة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به النشا والعسل ونمزجهم جيداً مع بعض حتي تتجانس المكونات.
- ثم نضيف لهم القرفة وعصير الليمون، ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات وتصبح متماسكة.
- نقوم بفرد الخليط علي بشرة نظيفة، ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.
- بعد ذلك نحضر مكعب من الثلج، ونمرر به علي جميع مناطق البشرة لغلق المسام، ويكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع.
أهم فوائد ماسك النشا والعسل السحري للبشرة
هناك فوائد عديدة جداً لهذا الماسك الرائع في التفتيح وإزالة التجاعيد وهي كما يلي:-
- يعمل علي تفتيح البشرة ونضارتها وجعلها أكثر إشراقاً.
- يزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة.
- يعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس.
- يزيل الهالات السودة التي توجد حول العين.
- يعمل علي غلق مسام البشرة الواسعة.
- يقلل من ظهور حب الشباب والبثور السوداء.
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