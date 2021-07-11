أفضل الطرق للعناية بالشعر الجاف وتنعيمه وترطيبه وأهم أسباب جفافه في الصيف

يعاني الشعر الجاف من الكثير من المشاكل وذلك نتيجة للكثير من الأسباب التي من أهمها كلاً من التالي المبالغة في غسل الشعر وتكرار غسله بصورة يومية، يعاني الشعر من الجفاف أيضاً بسبب كثرة استخدام المجفف ولكن استطعنا اليوم أن نقدم إليكم في السطور الآتية طرق العناية بالشعر الجاف.

أسباب الإصابة بمشكلة الشعر الجاف

هناك الكثير من الأسباب التي ينتج عنها مشكلة الشعر الجاف وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الأسباب:

كسل الغدة الدرقية. سوء التغذية. استخدام الشامبو أو مواد تنظيف الشعر الذي تحتوي على الكحول. غسل الشعر بشكل دائم. اختلالات هرمونية. التعرض للهواء الجاف بشكل دائم وذلك بسبب تغير أحوال الطقس بصورة دائمة.

طرق العناية بالشعر الجاف

هناك الكثير من الطرق التي تساعد على العناية بالشعر وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الطرق: