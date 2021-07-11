أفضل الطرق للعناية بالشعر الجاف وتنعيمه وترطيبه وأهم أسباب جفافه في الصيف

يعاني الشعر الجاف من الكثير من المشاكل وذلك نتيجة للكثير من الأسباب التي من أهمها كلاً من التالي المبالغة في غسل الشعر وتكرار غسله بصورة يومية، يعاني الشعر من الجفاف أيضاً بسبب كثرة استخدام المجفف ولكن استطعنا اليوم أن نقدم إليكم في السطور الآتية طرق العناية بالشعر الجاف.أسباب الإصابة بمشكلة الشعر الجاف
هناك الكثير من الأسباب التي ينتج عنها مشكلة الشعر الجاف وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الأسباب:
- كسل الغدة الدرقية.
- سوء التغذية.
- استخدام الشامبو أو مواد تنظيف الشعر الذي تحتوي على الكحول.
- غسل الشعر بشكل دائم.
- اختلالات هرمونية.
- التعرض للهواء الجاف بشكل دائم وذلك بسبب تغير أحوال الطقس بصورة دائمة.
هناك الكثير من الطرق التي تساعد على العناية بالشعر وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الطرق:
- التقليل من عدد مرات غسل الشعر فمن الأفضل أن يتم غسل الشعر فقط مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.
- يتم استخدام نوع الشامبو المناسب فقط للشعر.
- استخدام بلسم مناسب لنوع الشعر يساعد في الحفاظ على الطبقة الخارجية للشعر ويحميها وبالتالي يساعد الشعر في الاحتفاظ على زيوته الطبيعية.
- قص أطراف الشعر التالفة والمتقصفة.
- بجانب العناية بالشعر يلزم أن يتم تناول الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر والتي تساعد في الحفاظ على صحة وسلامة الشعر.
- الإبتعاد عن استخدام منتجات غير صحية للشعر.
- استخدام علاجات مخصصة فقط للشعر الجاف يصفها إليكم الطبيب المختص.
- عدم استخدام المجفف ومكواة الشعر بشكل مبالغ فيه وخاصةً عندما يكون الشعر مبتلاً فيفضل تركه لينشف طبيعياً بعد تجغيفه بفوطة قطنية ناعمة.
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يعاني الشعر الجاف من الكثير من المشاكل وذلك نتيجة للكثير من الأسباب التي من أهمها كلاً من التالي المبالغة في غسل الشعر وتكرار غسله بصورة يومية، يعاني الشعر من الجفاف أيضاً بسبب كثرة استخدام المجفف ولكن استطعنا اليوم أن نقدم إليكم في السطور الآتية طرق العناية بالشعر الجاف.أسباب الإصابة بمشكلة الشعر الجاف
هناك الكثير من الأسباب التي ينتج عنها مشكلة الشعر الجاف وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الأسباب:
- كسل الغدة الدرقية.
- سوء التغذية.
- استخدام الشامبو أو مواد تنظيف الشعر الذي تحتوي على الكحول.
- غسل الشعر بشكل دائم.
- اختلالات هرمونية.
- التعرض للهواء الجاف بشكل دائم وذلك بسبب تغير أحوال الطقس بصورة دائمة.
هناك الكثير من الطرق التي تساعد على العناية بالشعر وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الطرق:
- التقليل من عدد مرات غسل الشعر فمن الأفضل أن يتم غسل الشعر فقط مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.
- يتم استخدام نوع الشامبو المناسب فقط للشعر.
- استخدام بلسم مناسب لنوع الشعر يساعد في الحفاظ على الطبقة الخارجية للشعر ويحميها وبالتالي يساعد الشعر في الاحتفاظ على زيوته الطبيعية.
- قص أطراف الشعر التالفة والمتقصفة.
- بجانب العناية بالشعر يلزم أن يتم تناول الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر والتي تساعد في الحفاظ على صحة وسلامة الشعر.
- الإبتعاد عن استخدام منتجات غير صحية للشعر.
- استخدام علاجات مخصصة فقط للشعر الجاف يصفها إليكم الطبيب المختص.
- عدم استخدام المجفف ومكواة الشعر بشكل مبالغ فيه وخاصةً عندما يكون الشعر مبتلاً فيفضل تركه لينشف طبيعياً بعد تجغيفه بفوطة قطنية ناعمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل الطرق للعناية بالشعر الجاف وتنعيمه وترطيبه وأهم أسباب جفافه في الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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