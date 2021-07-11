مشروبات تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول لحم العيد، دوت الخليج تحديداً مشروبات تحوي بعض الأعشاب والنباتات والفواكه المعروفة بتأثيرها الإيجابي في تهدئة آلام المعدة والتخفيف من عسر الهضم الذي قد يصيب البعض بعد تناول لحم العيد، خصوصاً بكميات كبيرة.

والمعروف أن عملية الهضم دوت الخليج عملية يقوم فيها الجسم بتقسيم الطعام إلى أجزاء صغيرة لتدخل مجرى الدم وتتوزع على أعضاء الجسم.

وتبدأ عملية الهضم من الفم وصولاً إلى المعدة، حيث يتعرض الطعام لعمليات عدة داخل الجهاز الهضمي، منها تقسيم الطعام لأجزاء صغيرة ثم مزجه باللعاب قبل انتقاله للمعدة وخلطه مع أحماضها، نهاية بتعرض بقايا الطعام لعصارات الجهاز الهضمي وإنزيمات الكبد والبنكرياس فور دخولها الأمعاء الدقيقة، بحسب ما جاء على موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الصحية.

فد تختلف مدة هضم الطعام حسب نوعه، وفيما يخص هضم اللحوم فإن الهضم الكامل لهذا الصنف من الأطعمة يستغرق ما بين 24-72 ساعة حسب العوامل المختلفة. وقد يعاني البعض من عسر هضم اللحم في حال تناولها بكميات كبيرة وعدم مضغها جيداً، وفي هذه الحالة يصاب الإنسان بعسر الهضم والانتفاخ والغازات.

ويمكن علاج هذه المشاكل بتناول بعض المشروبات التي تساعد على تهدئة المعدة بشكل فعال.

مشروبات تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول لحم العيد

تحتاج الأطعمة الغنية بالبروتين والأطعمة الدهنية كاللحوم، وقتاً أطول للهضم مقارنة بأطعمة أخرى غنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه، بسبب حاجتها لجهد أكبر وإنزيمات متخصصة لتكسيرها وهضمها. ما يجعل المرء يعاني من التخمة وامتلاء المعدة جراء تناول الوجبات الدسمة والغنية باللحوم في عيد الأضحى، ما يزيد من صعوبة الهضم والاضطرابات في الجهاز الهضمي.

ويمكن علاج هذه المشاكل بتناول بعض المشروبات العشبية التي تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول لحم العيد، وهي التالية: