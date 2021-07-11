أقوي عروض من جرير على الهواتف المحمول وتخفيضات وخصومات هائلة عيد الأضحى

أقوى العروض من جرير على الهواتف المحمول وتخفيضات وخصومات هائلة عيد الأضحى، تعتبر جرير من أهم الأسواق التي توفر إليكم الكثير من المنتجات التي من أبرزها هواتف المحمول وتوفر إليكم عروض وخصومات على الهواتف المحمول في كافة الفروع المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي من أهمها العثيم والرياض وجدة وغيرهم الكثير من الفروع وتقدم إليكم العروض على كافة أجهزة المحمول التي من أهمها هواتف آبل وهذه الهواتف كانت تحتل المركز الأول بالإضافة لهواتف سامسونج وهواوي وهذه من أهم الهواتف المحمول التي تستخدم في أرجاء المملكة العربية السعودي.

عروض الهواتف المحمول في جرير

العروض في مكتبة جرير تشمل الكثير من الهواتف المحمول ومن أهم هذه الهواتف هاتف سامسونج جالسي اس 12 الترا ويتوفر بسعة 256 جيجا بايت فقط بسعر 2999 ريال بدلاً من سعره السابق وهو 3549 ريال سعودي.

أفضل عروض جرير على الهواتف

توفر إليكم أسواق جرير أيضاً تخفيض على سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة 256 جيجا بايت فقط بسعر 3699 ريال بدلاً من 5149 ريال سعودي وبذلك تقدم إليكم متاجر جرير تخفيض بنسبة 15% من سعر الهاتف الحقيقي.

أهم الهواتف المحمول المتواجدة في مكتبة جرير

تشمل جرير الكثير من هواتف المحمول الأخرى وإليكم ف السطور الآتية أهم الهواتف الأخرى التي يتوفر عليها العرض بداية من هاتف تيلو جامز لجيون فون دول بسعة تخزين 156 جيجا بايت ولونه أحمر فقط بسعر 2999 ريال سعودي وذلك بديل عن سعره الأساسي وهو 3499 ريال سعودي.

عروض جرير على الهواتف المحمول

تضم العرض أيضاً على محمول سامسونج جالكسي اس21 الذي يتوفر بسعر 3799 بريا لبدلاً من سعره الأول وهو 3999، وعلى الجميع التوجه على الفور للاستفادة من هذه العروض، فهناك أيضاً هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة تخزين 52 جيجا بايت ويدعم الجيل الخامس فقط بسعر 4099 ريال سعودي بدلاً من 5499 ريال سعودي.

عروض الجرير على الجوالات

إذا كنتم ترغبون في تجديد هاتفكم يمكنكم التوجه إلى جرير ويمكن أيضاً أن يتم الحصول على الهواتف وفقاً لخاصية التقسيط، وعلى الجميع التوجه للتعامل مع جرير والاستفادة من كافة عروضها وخصومات التي تزيد نسبتها في بعض الأحيان عن 15%.

تقسيط أيفون 12 برو من جرير

يوجد عدة شروط لدى جرير لتسهيل عملية التقسيط وليس فقط أيفون 12 برو ولكن على جميع الهواتف المحمول، ومن أهم هذه الشريط يجب أنّ يكون لديه بطاقة سامبا جرير لأنها تعطيه حق شراء جميع المنتجات من جرير بالتقسيط بسعر الكاش وبدون فائدة.