طريقة عمل كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور

كريم بانثينول والنشا ، تعتبر من الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والداكنة في الجسم بطريقة مذهلة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة والحساسة للحفاظ على جمالها ونضارتها، وتعتبر من الوصفات الرهيبة التي تعمل على تفتيح البشرة حتي عشر درجات من أول استخدام، ولها العديد من الفوائد حيث أنها تعمل النشا على التخلص من تجاعيد البشرة وإزالة النمش والبقع السوداء في الوجه، وتعمل على التخلص من حب الشباب وخلايا الجلد الميتة والتخلص من الشوائب المتراكمة في البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم بانثينول والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب من البشرة في المنزل من أول استخدام.

مكونات عمل كريم بانثينول والنشا

يتكون كريم بانثينول والنشا من بعض المكونات التي تعطيه قوام كريمي متجانس وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

٢ ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بانثينول والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به كريم بانثينول والحليب ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضيف بعد ذلك زيت الزيتون والنشا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي متجانس. نطبق الخليط على البشرة ونفرده جيداً ونتركه حتى يجف تماماً على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً. يمكن تكرار هذه الوصفة يومياً حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها كريم بانثينول للبشرة وهي كالآتي:-