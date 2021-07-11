معجزة تفتيح كريم الزبديات في المنزل: بطريقة رهيبة لعرائس عام 2021

معجزة تفتيح كريم الزبديات الرهيب ، يعد هذا الكريم من الكريمات الممتازة في التفتيح والترطيب وخاصة عند العرائس لاهتمامها بالجسم كاملاً قبل الزفاف، حيث أن تحلم كل فتاة بأن تصبح جميلة وبيضاء أمام العيون فتقوم بالبحث على كل ما هو رائع في التبييض، ونحن نقدم لكل عروسة وكل فتاة وصفتنا الرائعة التي تتكون من مكونات طبيعية ومضمونة وليس لها أي ضرر على البشرة أفضل بكثير من الخلطات الجاهزة المليئة بالكيماويات الغير صحية، وهذه الخلطة تقوم بتفتيح الجسم بطريقة مذهلة خاصة منطقة الأكواع والركبتين وتعمل على التخلص من السيلوليت، ومن خلال هذا المقال سوف نحدثكم عن مكونات عمل كريم الزبديات وطريقة تحضيره واستخدامه.مكونات عمل كريم الزبديات المعجزة
تعد مكونات عمل كريم الزبديات مكونات طبيعية ولها نتائج رائعة سوف نعرضها لكم الآن وهي كالتالي:
- نصف فنجان من زيت اللوز الحلو.
- علبة من زبدة الشيا.
- فنجان من زيت الزيتون.
- 20 نقطة من زيت شجرة الشاي.
- 10 ملاعق كبيرة من العرقسوس المنقوع.
- علبة من زبدة الكاكاو.
- نصف فنجان من زيت الجليسرين.
- 40 نقطة من زيت بذور الورد.
- ملعقة كبيرة من فيتامين A.
- ربع فنجان من زيت الليمون.
( الفنجان المستخدم في تحديد هذه المقادير هو فنجان القهوة )طريقة التحضير والاستخدام
تعد طريقة تحضير هذا الكريم المعجزة من أعظم الطرق التي تظهر نتائجها في مدة قصيرة جداً والطريقة والاستخدام كالتالي:
- نقوم بوضع زبدة الكاكاو وزبدة الشيا في إناء ونضعه في حمام مائي على النار ونتركه حتى يذوب الخليط.
- بعد ذلك نرفعه من على النار ونضع عليه زيت اللوز وزيت الزيتون وزيت شجرة الشاي وملاعق العرقسوس ونقلب.
- ثم نضيف أيضاً زيت الجلسرين وزيت بذور الورد وزيت الليمون والفيتامين ونخلطهم جيداً.
- بعد ان يصبح الخليط مثل الزيت نضعه في علبة من البلاستيك ونتركه حتى يتجمد.
- وفي اليوم التالي نقوم بضرب هذه الوصفة بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وذو رائحة جميلة.
- ثم نقوم بدهن جميع مناطق الجسم بهذه الوصفة وخاصة منطقة الأكواع والركبتين.
- وله دور عجيب في إزالة التصبغات الجلدية والتخلص من السيلوليت.
- يستخدم هذا الكريم قبل الاستحمام أو كمرطب للجسم.
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معجزة تفتيح كريم الزبديات الرهيب ، يعد هذا الكريم من الكريمات الممتازة في التفتيح والترطيب وخاصة عند العرائس لاهتمامها بالجسم كاملاً قبل الزفاف، حيث أن تحلم كل فتاة بأن تصبح جميلة وبيضاء أمام العيون فتقوم بالبحث على كل ما هو رائع في التبييض، ونحن نقدم لكل عروسة وكل فتاة وصفتنا الرائعة التي تتكون من مكونات طبيعية ومضمونة وليس لها أي ضرر على البشرة أفضل بكثير من الخلطات الجاهزة المليئة بالكيماويات الغير صحية، وهذه الخلطة تقوم بتفتيح الجسم بطريقة مذهلة خاصة منطقة الأكواع والركبتين وتعمل على التخلص من السيلوليت، ومن خلال هذا المقال سوف نحدثكم عن مكونات عمل كريم الزبديات وطريقة تحضيره واستخدامه.مكونات عمل كريم الزبديات المعجزة
تعد مكونات عمل كريم الزبديات مكونات طبيعية ولها نتائج رائعة سوف نعرضها لكم الآن وهي كالتالي:
- نصف فنجان من زيت اللوز الحلو.
- علبة من زبدة الشيا.
- فنجان من زيت الزيتون.
- 20 نقطة من زيت شجرة الشاي.
- 10 ملاعق كبيرة من العرقسوس المنقوع.
- علبة من زبدة الكاكاو.
- نصف فنجان من زيت الجليسرين.
- 40 نقطة من زيت بذور الورد.
- ملعقة كبيرة من فيتامين A.
- ربع فنجان من زيت الليمون.
( الفنجان المستخدم في تحديد هذه المقادير هو فنجان القهوة )طريقة التحضير والاستخدام
تعد طريقة تحضير هذا الكريم المعجزة من أعظم الطرق التي تظهر نتائجها في مدة قصيرة جداً والطريقة والاستخدام كالتالي:
- نقوم بوضع زبدة الكاكاو وزبدة الشيا في إناء ونضعه في حمام مائي على النار ونتركه حتى يذوب الخليط.
- بعد ذلك نرفعه من على النار ونضع عليه زيت اللوز وزيت الزيتون وزيت شجرة الشاي وملاعق العرقسوس ونقلب.
- ثم نضيف أيضاً زيت الجلسرين وزيت بذور الورد وزيت الليمون والفيتامين ونخلطهم جيداً.
- بعد ان يصبح الخليط مثل الزيت نضعه في علبة من البلاستيك ونتركه حتى يتجمد.
- وفي اليوم التالي نقوم بضرب هذه الوصفة بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وذو رائحة جميلة.
- ثم نقوم بدهن جميع مناطق الجسم بهذه الوصفة وخاصة منطقة الأكواع والركبتين.
- وله دور عجيب في إزالة التصبغات الجلدية والتخلص من السيلوليت.
- يستخدم هذا الكريم قبل الاستحمام أو كمرطب للجسم.
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