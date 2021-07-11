7 نصائح للوقاية من امراض العين اثناء اداء مناسك الحج، والمعروف أن الحج مشقة بدنية ونفسية كبيرة تتطلب عناية قصوى بالصحة وعدم اهمال أية أعراض أو مضاعفات يمكن أن تلم بالحجاج أثناء أداء مناسك الحج.

ويتطلب الحج التعرض لأشعة الشمس والغبار ودرجات الحرارة المرتفعة وغيرها من العوامل البيئية الصعبة خصوصاً في موسم الحج الحالي حيث نشهد قفزة كبيرة في درجات الحرارة في منطقة الخليج حالياً. ما قد يتسبب بجملة من امراض العين التي ينبغي التنبه لها وعلاجها بسرعة قبل تفاقمها وتحولها لمشكلة خطيرة على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، نقدم لقرائنا اليوم مجموعة نصائح للوقاية من امراض العين اثناء اداء مناسك الحج كما جاءت على موقع "العربية.نت" نقلاً عن الجمعية السعودية لطب العيون.

7 نصائح للوقاية من امراض العين اثناء اداء مناسك الحج

للحفاظ على صحة عيون الحجاج وسلامتها اثناء اداء مناسك الحج، إليكم 7 نصائح مهمة وضعها المختصون في الجمعية السعودية لطب العيون في نشرة خاصة بهذا الخصوص.

ومن ضمن النصائح، التنبه من التعرض للشمس والغبار بشكل كبير، كونهما المسببان الرئيسيان لامراض العين الأكثر شيوعاً، مثل مرض التهاب ملتحمة العين التحسسي الذي تكثر الإصابة به في الحج نتيجة التعرض للغبار وأشعة الشمس المباشرة.

وبحسب الدكتورة عهود عويضة، رئيسة لجنة التوعية الصحية في الجمعية، فإن اعراض التهاب ملتحمة العين تكون على شكل دموع غزيرة من العين، واحمرار العين والحكة الشديدة. مؤكدة أن افضل الطرق للوقاية من هذا المرض هو بتجنب التعرض للشمس مباشرة من خلال استخدام النظارات الشمسية، وغسل الوجه والعينين بالماء البارد، والحرص على التوجه نحو أقرب مركز طبي في المشاعر المقدسة عند ظهور اعراض التهاب ملتحمة العين، لوصفة القطرات الخاصة التي تساعد على ترطيب العين، والقطرات المضادة لحساسية العين حسب شدة الحساسية.

مرض التهاب الملتحمة الجرثومي

تتعرض اعين الحجاج لخطر آخر اثناء اداء مناسك الحجاج، يتمثل في الاصابة بالتهاب

إلتهاب الملتحمة الجرثومى الناجم عن تعرض العينين للغبار الشديد او نتيجة استخدام ادوات الآخرين.

ومن اعراض التهاب الملتحمة الجرثومي

احمرار العينين.

افرازات صديدية.

التصاق الجفون عند الاستيقاظ من النوم.

وتنصح الجمعية بضرورة زيارة الطبيب المختص في حال ظهور هذه الأعراض، لوصف القطرات ومراهم مضادات حيوية مناسبة. كما ينبغي على المصاب بالتهاب الملتحمة الجرثومي المواظبة على غسل العيني، وعدم استعمال ادوات الآخرين.

مشاكل العين الاخرى اثناء اداء مناسك الحج

مشكلة أخرى يواجهها الحجاج، دوت الخليج ظهور انتفاخات مزعجة تحت العين تتطلب الحذر والوقاية من خلال تجنب التعرض المباشر للشمس والغبار، وإراحة العينين قدر الإمكان، وعدم فركهما بقوة عند الشعور بالحكة.

وتنصح د. عويضة الحجاج من مرضى السكري، بضرورة إجراء فحص الشبكية قبل التوجه لأداء مناسك الحج، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة الحرص على اخذ أدوية السكر بكمية كافية لفترة الحج، واتباع إجراءات الحماية المناسبة والحفاظ على ضبط نسبة السكر في الدم.

أما مرضى ارتفاع ضغط العين (الجلوكوما)، فتنبههم د. عويضة إلى ضرورة تناول الأدوية في وقتها المحدد وحسب الجرعات الموضوعة من قبل الطبيب المختص.

كما ينصح الدكتورة وسيم بن عبد العزيز، عضو الجمعية السعودية لطب العيون واستاذ أمراض العيون، الحجاج الذين خضعوا حديثاً لجراحات في العين، بوجوب استخدام غطاء العين طوال فترة الحج لتجنب دخول الغبار للعين وحدوث التهاب ومضاعفات فيها. إضافة بالطبع لاتباع تعليمات طبيب العيون بخصوص الأدوية الواجب تناولها واجراءات الوقاية الواجب اتباعها لمنع الإضرار بصحة العينين.

والمشكلة الأخيرة التي يمكن أن يعاني منها حجاج بيت الله الحرام، تتمثل في جفاف العين وهي مشكلة شائعة إنما يمكن علاجها عن طريق استخدام مرطبات العين مثل قطرات الدموع الصناعية، ووضع النظارات الشمسية عند الخروج، وتجنب استخدام العدسات اللاصقة بشكل نهائي.