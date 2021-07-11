روشتة تناول لحم الضأن للخروف والماعز دون أي مشاكل صحية، ترتكز على كيفية اختيار اللحوم والكمية المناسبة لكل شخص، وكذلك طريقة طهي اللحوم وحتى مواعيد تناولها، ونتعرف على ذلك في موضوعنا التالي تزامنًا مع موسم الحج الذي يكثر به تناول اللحوم بأنواعها..

روشتة تناول لحم الضأن للخروف والماعز دون أي مشاكل صحية:

من المهم معرفة مصدر اللحوم جيدًا ويفضل تناول اللحوم الطازجة المذبوحة حديثًا، وتجنب اللحوم المجمدة والمبردة.

طهي اللحوم يجب أن يكون على درجات حرارة متوسطة حتى ينضج اللحم من الداخل والخارج سوية، ولا يسبب أي تسمم أو سوء في الهضم.

الشوي والسلق أفضل طرق تناول اللحوم، ويمكن تحمير اللحوم في زيوت صحية منها زيت جوز الهند أو زيت الكانولا.

يجب إزالة أي دهون من اللحم قبل الطهي وذلك لتقليل كميتها، وهي عادة دهون تؤثر على مستوى الكوليسترول في الجسم.

تجنب طهي اللحوم كثيرًا أو الوصول إلى مرحلة الإحتراق ويجب إزالة الأجزاء المحترقة كونها ضارة على الصحة.

يمكن إضافة التوابل والبهارات المختلفة للحوم ويفضل اختيار الأنواع الصحية منها لتعزز عملية الهضم مثل القرفة واليانسون.

من المهم تناول اللحوم مع الخضروات للمساعدة في عملية الهضم ولتجنب التلبك المعوي وسوء الهضم وعسره.

يجب عدم الإفراط في تناول اللحوم ويفضل تناولها ثلاث مرات في الأسبوع على الأكثر.

الكمية المناسبة لكل شخص خلال الوجبة الواحدة من اللحوم تكون بقدار 250 جرام للشخص البالغ أو ما يعادل مساحة كف اليد.

جرام للشخص البالغ أو ما يعادل مساحة كف اليد. وأخيرًا والأهم يفضل تناول اللحوم قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل حتى يستطيع الجسم هضم اللحوم و الاستفادة منها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.