حجز موعد تطعيم كورونا الكويت 2021 لتحصيل لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة الكويتية

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، شهد الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان الكويتية، ازدحاما شديد في الفترة الأخيرة من قبل الآلاف من المواطنين والمقيمين على أراضي الكويت للتسجيل في خدمة الحصول على اللقاح وتحديد موعد لأخذ التطعيم، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة في بيان رسمي لها عن توفير ملايين اللقاحات التي تقدمها لمواطنيها لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره، وقد جاءت تلك الخطوة ضمن المجهودات المشكورة لدولة الكويت وحرصها الدائم على صحة وسلامة أبنائها، وسوف نرصد لكم أهم التفاصيل من خلال التقرير التالي.

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت2021

أعلنت وزارة الصحة بالكويت عن تفعيل رابط الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لاستقبال طلبات حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، من كافة المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، ولكنها أعلنت أيضًا عن بعض الفئات المستبعدة من أخذ التطعيم، والتي جاء في مقدمتهم:-

النساء الحوامل.

الشباب دون سن الثامنة عشر.

من يعانون من أي أمراض معدية أو أمراض مزمنة.

من يعانون من حساسية تجاه أي نوع من الطعام أو الدواء.

من تناولوا بالفعل أي لقاح خلال الشهر الماضي.

وأكدت الوزارة أن هذا في مصلحة تلك الفئات وحمايتهم من خطر الآثار الجانبية التي من المحتمل أن يتعرضوا لها إذا أخذوا ذلك اللقاح.

خطوات حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

أما عن الخطوات الصحيحة التي حددتها وزارة الصحة لـ حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، فجاءت على النحو التالي:-

سيتم انتقالك مباشرة إلى الصفحة المخصصة بتدوين بياناتك لحجز موعد تطعيم كورونا، ونشمل تلك البيانات ما يلي:-

اسم المستخدم. رقم الهاتف. تأكيد رقم الهاتف. رقم البطاقة المدنية. رقم جواز السفر. البريد الإلكتروني. مستوى التعليم. اسم الشارع. رقم المنزل. المهنة التي يشغلها.

كما يجب تحديد كافة المخاطر الصحية التي يعاني منها المتقدم.