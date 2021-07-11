طريقة عمل كريم جل الصبار الرائع في علاج جميع مشاكل البشرة

كريم جل الصبار ، يعتبر من مستحضرات التجميل الطبيعية الرائعة في مكافحة التجاعيد وشد البشرة وتفتيح البشرة بسرعة كبيرة، ويحل جميع مشاكل البشرة، كما يحتوي على جميع العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات التي تحتاج إليها البشرة، ويدخل الألوفيرا في الكثير من منتجات التجميل التي تعالج البشرة سواء الجافة أو الدهنية، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده في المنزل بكل سهولة، لأن مكوناته سهلة وبسيطة ومتوفرة بكثرة، ويغنيها عن استخدام مستحضرات التجميل الصناعية والتي تحتوي على مركبات كيميائية تؤذي البشرة وتسبب لها التهابات وحساسية عند الاستخدام، ولا تحتوي على العناصر الغذائية الطبيعية التي توجد في الكريمات الطبيعية، والتي ينصح الكثير من خبراء التجميل في العالم باستخدامها، ويوجد الكثير من الكريمات التي تعالج مشاكل البشرة مثل كريم الكركم، وكريم البقدونس، وكريم البنجر، والعديد من الكريمات الأخرى المفيدة للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم جل الصبار بالمنزل بأسهل الخطوات وأقل تكلفة.

مكونات كريم جل الصبار

يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات الطبيعية المفيدة والمغذية للبشرة وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة جل صبار.

2 ملعقة كبيرة لبن بارد.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

6 نقاط زيت برتقال.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم جل الصبار للترطيب الليلي، وشد البشرة وتبييضها، والتخلص من البقع الداكنة، والكلف، والنمش، وكذلك الهالات السوداء، وهى كالتالي:-

نقوم باستخلاص جل الصبار من ثمرة الصبار، ونأخذ منه ملعقتين. نضع ملعقتين لبن بارد على جل الصبار ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يمتزج الخليط، ثم نضع ملعقة زيت زيتون، و 6 نقاط من زيت البرتقال، ونمزج المكونات بشكل جيد حتى يصبح لدينا قوام متجانس مثل الكريمة. نحضر علبة كريم ونضع فيها الخليط. نقوم بدهن البشرة بالكريم، حتى نحصل على بشرة رطبة وناعمة وبيضاء وخالية من التجاعيد والبثور والحبوب. ندهن من الكريم كل يوم ليلاً، حتى نحصل نتائج مبهرة وفاعلية عالية. نضع باقي الكريم في الثلاجة لحين الاستخدام.

فوائد كريم جل الصبار

يحتوي على العديد من الفوائد التي تجعل البشرة شباب دائماً وهى كالتالي:-

يحتوي على كمية كبيرة من الماء الذي يعالج جفاف البشرة.

يشتمل على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C، وفيتامين A، وفيتامين E، وهى مضادات أكسدة قوية جداً وتحتوي على ألياف تساعد على تفتيح البشرة وعلاج التجاعيد.

جل الصبار يعالج الخطوط الرفيعة، ويرطب البشرة، ويعمل على تفتيح الوجه، ويغلق المسام الواسعة، بالإضافة إلى ذلك يزيل البقع الداكنة.

يستخدم للحماية من أشعة الشمس الضارة من خلال وضعه على البشرة قبل الخروج.

يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة، بالإضافة إلى ذلك يخلص البشرة من البثور والحبوب، والبقع الغامقة، وذلك من خلال خلط عصرة ليمون وسكر و2 ملعقة جل صبار ونخلطهم جيداً وهذه الوصفة تجعل البشرة ناعمة جداً.

يعالج التجاعيد والخطوط التعبيرية التي تنتج بسبب الشمس، من خلال خلط بياض بيضة، وجل الصبار مع بعضهم بشكل جيد، ثم نضع الماسك على الوجه لشد الوجه، ونستخدم هذه الوصفة مرتين في اليوم.

علاج الهالات السوداء، والنمش، والبقع الغامقة، وكلف الحمل، من خلال خلط زيت الليمون، وزيت اللوز الحلو، وجل الصبار، وقبل الاستخدام يجب أن نقوم بغسل الوجه جيداً، ثم ندهن المناطق الداكنة بالوجه والرقبة قبل النوم.

طريقة عمل ماسك جل الصبار للبشرة الجافة

يحتوي هذا القناع على مكونات طبيعية سهلة وبسيطة وهى كما يأتي:-

1 ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من كريم مرطب.

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك جل الصبار في المنزل من خلال بسيطة وهى كما يلي:-

نخلط جميع المكونات في وعاء نظيف جيداً. نضع الخليط على البشرة، ثم نتركه مدة عشرون دقيقة. نغسل الوجه جيداً، ونكرر هذا الماسك حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل كريم جل الصبار لعلاج حروق الشمس

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم جل الصبار لعلاج الحروق في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات وهى كما يأتي:-