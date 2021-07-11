رسم صبغ حواجب بالحنة بطريقة سريعة مثل صالونات تجميل

صبغ حواجب بالحنة وتفتيحها بالمنزل بطرق طبيعية بدون صالونات تجميل، لم يعد الأمر صعب في عناية والاهتمام بالحواجب خصوصا الحاجب الخفيف وضعيف أو الحاجب الذي يوجد به فراغات كما أن استخدام مستحضرات تجميل التي بها مواد كيميائية وتؤثر على شعيرات الحاجب مثال استخدام صبغة الحواجب أو قلم تحديد حواجب للحصول على نتيجة سريعة ولكنها لها أثار جانبية على الحاجب ولكن شعر الخفيف للحاجب له الكثير من الطرق الطبيعية أهمها صبغ حواجب بالحنة وتعطيك لون طبيعي وكثافة وعريضة مثل الموضة المنتشرة حاليا من دون صبغ حواجب بالصبغة حيث إنها تعطيك شكل للحاجب غير طبيعي وتجعل الوجه غير جميل وله ملامح ليست ملفته لأن حواجب تبرز جمال الوجه خصوصا لو كانت طبيعية وعريضة، فتابعوا معنا طريقة صبغ حواجب بالحنة باللون البني وتفتيح لونها بالمنزل.

تعد الحنة من أفضل الطرق الطبيعية التي تعمل على تفتيح حواجب وتكون من بديل المثالي لصبغ وتفتيح شعر الحاجب. فيمكن عمل حنة حواجب عن طريق وضع ملعقة كبيرة من شاي البابونج المغلي وتوضع في وعاء صغير مع ملعقة كبيرة من الحنة. وتقلب المكونات مع بعضها حتى تحصلي على حنة بمزيج متجانس مثل الكريم ويترك المزيج حتى يختمر لمدة نصف ساعة. ثم يتم وضع الحنة على حواجب بعد تنظيفها وإزالة شعر الزائد حول حواجب وتطبيق الحنة على حواجب الخفيفة وتترك عليها لمدة 30 دقيقة. وفي حالة كان حاجب داكن اللون لا تكون تلك الطريقة مثالية لها وإنها يتم تفتيح وتشقير الحاجب ثم تطبيق تلك الحنة على الحاجب.

صبغ حواجب بالحناء باللون البني بالمنزل وتفتيحهاطريقة صبغ حاجب بالليمون والعسل

تطبق تلك الطريقة على حواجب وفتح لون حاجب عن طريق خلط ملعقة كبيرة من الليمون مع نفسي كمية من العسل الأبيض، تقلب كل تلك مكونات ووضع مزيج على حواجب وتترك على حاجب لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة وتغسل الحواجب بالماء، وتكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

يتم تفتيح حواجب عن طريق وضع العسل وقرفة معا بعد طحنها جيدا ويتم تقليب حتى حصول على مزيج متجانس كريمي.

ويدهن حواجب بالمزيج جيدا وتترك لمدة ربع ساعة وتشطف جيدا الوجه بالماء.

يجب توخي الحذر من دخول القرفة إلى العين حتى لا تسبب في شعور بالألم.

وصفة عسل وقرفة لتفتيح حواجبتقشير حواجب بكريم تقشير في منزل

يوجد أكثر من طريقة طبيعية لتفتيح لون حاجب، ولكن ترغب كل سيدة في تفتيح الحاجب عن طريق استخدام كريم مخصص لتشقير شعيرات الوجه، فيوجد على شكل أصبع أو بودرة وأخر على شكل كريم، والكريم يعد من أسرع منتجات تفتيح لون حاجب بسرعة، ولابد من الأخذ في الاعتبار مدة ترك كريم تقشير على حاجب لا تتعدى 2 دقيقة حتى لا تفتح شعيرات جدا، لون حاجب فاتح سيكون فارق جدا مع إطلالتلك وتغيير في شكل وجهك عامة.

ملعقة كبيرة من جل الشعر. وعاء من ماسكرا قديمة نظيفة. ظل العيون باللون البني. ضيفي ملعقة كبيرة من حل الشعر في وعاء صغير واخفقيه قليلا حتى يكون سائل. ثم استخدمي ظهر ملعقة وخذي منها القليل من ظلال عيون باللون بني فاتح وتكون مقاربة لدرجة لون حاجب. ثم يخلط مزيج الجل مع بوردة ظل العيون جيدا حتى تكون واحدة وترسم بها حواجب وتملأ بها فراغات الحاجب.

طريقة رسم حواجب بالجل بتركيبة ثابتة