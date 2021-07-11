تعلمي طريقة عمل الكوكيز الشهي برقائق الشيكولاتة في المنزل

نقدم لكم طلريقة عمل الكوكيز الشهي، حيث أن الكوكيز عبارة عن بسكويت معروف بشكله الدائري، ويعتبر من أشهر الحلويات في كثير من الدول، ويتم عمله بمختلف النكهات، يعرف الكوكيز في العديد من الدول بالبسكويت المقرمش، ولكنه يختلف عن البسكويت العادي، وذلك لأنه مضاف إليه مختلف النكهات، وسنتناول معكم طريقة عمل الكوكيز.

عمل الكوكيز الشهي

من الجدير ذكره أن بسكويت الكوكيز محبب للأطفال كثيرا لذا تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمله في المنزل لأطفالهم، لكي يحافظوا على أطفالهم من التلوث قيقوموا بإعداده لهم، لذلك نعرفكم على المكونات وطريقة التحضير من خلال مقالنا لكي تقوموا بصنعه في المنزل بكل سهولة لكي يكون متوفر لديكم في أي وقت يمكنكم تقديمه مع الشاي او الحليب لكي تكون وجبة مفيدة ومغذية.

3 أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة من كلا من الفانيليا والبيكينج بودر.

كوب من الزبدة.

عدد 1بيضة.

كوب من حبات الشيكولاتة.

نقوم في الخطوة الأولي بخفق البيض مع كلا من السكر والزبدة والفانيليا جيدا حتي يتجانسوا معا.

ثم نقوم بخفق البيكنج بودر جيدا، ونضعهم مع المكونات السابقة، ونخفقهم معا بشكل جيد، ونضيف إليهم حبات الشيكولاتة اللذيذة.

نقوم بعمل كرات صغيرة من العجينة، ونضعها في صينية صغيرة مدهونة حتي لا يلتصق الكوكيز بها، ونراعي ترك مسافات بين قطع الكوكيز.

نقوم بإدخالها الفرن علي درجة حرارة 180‪ درجة، لمدة تصل ل 15 دقيقة حتي ينضج،ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتي يبرد.

مكونات عمل الكوكيزطريقة عمل الكوكيزطريقة عمل الكوكيز بالزبدة

وهناك طريقة أخري لعمل الكوكيز وهي استبدال الزبدة بزيت نباتي وإليكم مكوناتها كالأتي :

زيت نباتي.

كوب ونصف من السكر.

عدد 1 بيضة.

كيس خميرة فورية.

ملعقة من الفانيليا.

كوب وربع دقيق.

ملح.

حبات من الشيكولاتة.

جهزي الفرن علي درجة حرارة 180‪ درجة، ثم قومي بخلط كلا من ( زيت _ سكر _ بيض_ فانيليا).

ثم أضيفي لهم كلا من الدقيق والملح والخميرة وحبات الشيكولاتة الصغيرة، وقلبهم جيدا معا، ثم قطعيها إلي كرات صغيرة الحجم، وضعيها في صينية.

ادخلي الكوكيز إلي الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي في مدة لا تتخطي ال 15 دقيقة، ثم اخرجيها من الفرن واتركها لتبرد.

طريقة تحضير الكوكيز الشهي بدون زبدة