اصنعي بملعقة فازلين احمر شفايف طبيعي في المنزل بدون اي تكاليف وفي 5 دقائق زي الجاهز

أحمر الشفاه يعتبر من أهم مستحضرات التجميل التي لا تستغني عنه أي امرأة، والذي يعطيها جاذبية خاصة وجمالاً ودائمًا ما تقوم المرأة بشرائه من الخارج والذي يحتوي على مواد كيميائية تضر بالشفاة وممكن أن يتسبب في جفاف الشفاة، ولكن من الممكن صناعته في المنزل بمواد طبيعية، مرطبة للشفاه، فتستطيعي الآن التمتع بأجمل إطلالة وجاذبية، بالإضافة إلى ترطيب وحماية الشفاه بمواد طبيعية. طريقة صنع أحمر الشفايف بالفازلين المكونات ملعقة واحدة من زبدة الشيا

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

ملعقة صغيرة من شمع عسل النحل

بعض قطرات فيتامين

قطرة بسيطة جدًا من صبغة ملونة

قطرات من زيت النعناع طريقة التحضير: قومي بمزج كل المكونات مع بعض جيدًا في وعاء صغير

ضعي الوعاء في حمام مائي حتى تصبح المكونات سائلة حتى يتم التجانس بشكل أفضل

قومي بالتقليب جيدًا

وبعد ذلك ضعي الخليط في الثلاجة حتى تتماسك

ثم ابتدائي في وضعه على الشفاه عمل أحمر شفاه من دم الغزال و كريم مرطب عمل أحمر شفاه من دم الغزال و كريم مرطب طريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تكلفة كبيرة لصنعه، ولا تأخذ الا دقائق في صناعته، ومع ذلك يعطي لون جذاب وجميل الشفايف وهي كالأتي: المكونات ملعقة من مسحوق دم الغزال

ملعقتين صغيرتين من كريم مرطب طريقة التحضير اجمعي المكونات مع بعض وقومي بالتقليب، حتى يصبح لون الكريم احمر بنفس درجة دم الغزال.

يمكنك الان وضعه على شفتيك وتمتعي بأجمل لون، وترطيب الشفاه، ولمعان قوي وجميل. طريقة عمل أحمر الشفاه بزيت الزيتون طريقة عمل أحمر الشفاه بزيت الزيتون يمكنك أيضًا صناعة احمر شفاة بطريقة طبيعية وبدون اي اضافات كيميائية نهائيًا من خلال استخدام زيت الزيتون الاصلي المفيد جدًا لترطيب وحماية الشفاه من التشققات والطريقة كالأتي: المكونات ملعقتين من البنجر المبشور

٢ ملعقة صغيرة من عسل النحل

٢ ملعقة من زيت الزيتون طريقة التحضير قومي بوضع البنجر وزيت الزيتون والعسل في الخلاط اضربي الخليط جيدًا

استمري في الخلط حتى الحصول على خليط متجانس وسائل بعض الشيء

قومي بتعبئة في زجاجة صغيره وابدأي في استخدام هذا الخليط

هذا الخليط يساعد في ترطيب الشفاه، ومنحها لون جذاب وجميل. الوسوم

أحمر الشفاه يعتبر من أهم مستحضرات التجميل التي لا تستغني عنه أي امرأة، والذي يعطيها جاذبية خاصة وجمالاً ودائمًا ما تقوم المرأة بشرائه من الخارج والذي يحتوي على مواد كيميائية تضر بالشفاة وممكن أن يتسبب في جفاف الشفاة، ولكن من الممكن صناعته في المنزل بمواد طبيعية، مرطبة للشفاه، فتستطيعي الآن التمتع بأجمل إطلالة وجاذبية، بالإضافة إلى ترطيب وحماية الشفاه بمواد طبيعية. طريقة صنع أحمر الشفايف بالفازلين المكونات ملعقة واحدة من زبدة الشيا

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

ملعقة صغيرة من شمع عسل النحل

بعض قطرات فيتامين

قطرة بسيطة جدًا من صبغة ملونة

قطرات من زيت النعناع طريقة التحضير: قومي بمزج كل المكونات مع بعض جيدًا في وعاء صغير

ضعي الوعاء في حمام مائي حتى تصبح المكونات سائلة حتى يتم التجانس بشكل أفضل

قومي بالتقليب جيدًا

وبعد ذلك ضعي الخليط في الثلاجة حتى تتماسك

ثم ابتدائي في وضعه على الشفاه عمل أحمر شفاه من دم الغزال و كريم مرطب عمل أحمر شفاه من دم الغزال و كريم مرطب طريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تكلفة كبيرة لصنعه، ولا تأخذ الا دقائق في صناعته، ومع ذلك يعطي لون جذاب وجميل الشفايف وهي كالأتي: المكونات ملعقة من مسحوق دم الغزال

ملعقتين صغيرتين من كريم مرطب طريقة التحضير اجمعي المكونات مع بعض وقومي بالتقليب، حتى يصبح لون الكريم احمر بنفس درجة دم الغزال.

يمكنك الان وضعه على شفتيك وتمتعي بأجمل لون، وترطيب الشفاه، ولمعان قوي وجميل. طريقة عمل أحمر الشفاه بزيت الزيتون طريقة عمل أحمر الشفاه بزيت الزيتون يمكنك أيضًا صناعة احمر شفاة بطريقة طبيعية وبدون اي اضافات كيميائية نهائيًا من خلال استخدام زيت الزيتون الاصلي المفيد جدًا لترطيب وحماية الشفاه من التشققات والطريقة كالأتي: المكونات ملعقتين من البنجر المبشور

٢ ملعقة صغيرة من عسل النحل

٢ ملعقة من زيت الزيتون طريقة التحضير قومي بوضع البنجر وزيت الزيتون والعسل في الخلاط اضربي الخليط جيدًا

استمري في الخلط حتى الحصول على خليط متجانس وسائل بعض الشيء

قومي بتعبئة في زجاجة صغيره وابدأي في استخدام هذا الخليط

هذا الخليط يساعد في ترطيب الشفاه، ومنحها لون جذاب وجميل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بملعقة فازلين احمر شفايف طبيعي في المنزل بدون اي تكاليف وفي 5 دقائق زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.