كريم النشا والفازلين سيجعلك كأنك شابة في سن 20 مهما كان عمرك بدون تجاعيد

كريم النشا والفازلين سيجعلك كأنك في سن 20، على مر السنين تظهر بالتأكيد بعض الخطوط الدقيقة على الوجه وخاصة الجبهة، وهذا أمر طبيعي؛ لذا تلجأ السيدات والفتيات إلى أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل من أجل إخفاءها، ولكن لا تحصل على النتائج التي تريدها. ومع ذلك لا داعي للقلق، لأننا سوف نقدم لكي تركيبة من الفازلين مع إضافة بعض المكونات لها، إنها فعالة وسريعة، لذلك نقدم لكم خلطة كريم النشا والفازلين التي تخلصك من كل مشاكل البشرة.

إذا كنتِ تستخدمين وصفات الفازلين، فيمكنك الحصول على بشرة نضرة ومرطبة ومشرقة، وبالطبع يمكنك أيضًا تقليل ظهور الشوائب والخطوط الدقيقة المزعجة، خاصة في منطقة الجبهة، ضعي ذلك في اعتبارك وتذكري أن هذه الوصفة مناسبة لبشرتك، سواء كانت طبيعية أو دهنية أو مختلطة ، فإن النتائج التي تريدها ستبدأ في الظهور فقط بعد أيام قليلة.

كريم النشا والفازلين سيجعلك كأنك في سن 20

إذا كنت تحبني اظهار جمالك حقًا، فابدئي في تحضير هذه المكونات التي يمكنك الحصول عليها بسهولة. يمكن للفازلين أن يحارب تجاعيد الجلد بشكل فعال بعدة طرق، ولعل أهمها أنه يمنع تعرض الوجه للجفاف ويعمل كمرطب لجميع الخطوط التي قد تسبب التجاعيد، ويجعله غير مرئي ويعالجها عن طريق وضع كمية مناسبة من كريم النشا والفازلين على الجلد، وخاصة قبل الذهاب إلى النوم.

كريم النشا والفازلين لإزالة التجاعيد ومحاربة الشيخوخة

يعمل ذلك الكريم السحري على إزالة التجاعيد ومحاربتها ويمكن عمل ذلك من خلال وضع الكريم على مناطق الجبهة والفم وحول العين حيث تعد هذه من أكثر المناطق التي تتعرض للتجاعيد، ويمكن إعداد الكريم من خلال المكونات الآتية:

ثلاث ملاعق صغيرة من الفازلين.

ملعقتين من نشا الذرة.

1 حبة بياض بيض.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة عسل أبيض.

يتم وضع الفازلين في الميكروويف لمدة 5 ثواني حتي يصبح سائل. قومي بإضافة النشا وبياض البيض مع التقليب الجيد، ثم إضافة العسل والملح وتقليبهم حتي الحصول علي قوام كريمي متجانس. ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق ويتم وضعها في الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل الاستعلام. ابدئي في توزيع الخليط على الوجه مع التركيز علي منطقة الفم وحول العينين ومنطقة الجبهة، والرقبة، اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة. بعد انتهاء المدة اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار هذه الوصفة يومياً.

مكونات كريم النشا والفازلين السحريطريقة التحضير والاستعمال

“ملحوظة” إذا كانت بشترك بها حبوب لا يمكنك استخدام وصفات الفازلين، حيث أنه يعمل على غلق مسامات المناطق المصابة بالحبوب.

تفتيح الوجه والمناطق الحساسة بالفازلين وماء الورد

يعمل ذلك الماسك على إزالة الشوائب بالوجه وتفتيح المناطق الحساسة مثل بين الفخدين وتحت الابط، ويمكنك تطبيق الوصفة من خلال التالي :

2 ملعقة صغيرة من الفازلين.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال: