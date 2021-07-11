طريقة عمل كيكة الزبادي بكل سهولة في المنزل

تعتبر طريقة عمل كيكة الزبادي من أسهل طرق إعداد الكيك. وعادة ما يتم تقديمها بجانب المشروبات مثل الحليب, الشاي أو العصائر المختلفة خاصة عصير البرتقال. ويتميز هذا النوع من الكيك بوجود عناصر ذات قيمة غذائية مفيدة للكبار والصغار ضمن مكوناتها. فباحتوائها على البيض توفر نسبة لا بأس بها من الكالسيوم والبروتين. كما أنها تحتوي على الزبادي أيضاً الذي يحتوي على خمائر مفيدة للجسم بالإضافة إلى الكالسيوم كذلك. وعلى الرغم من الذي توجد كثير من السيدات المبتدئات في مجال الطهي منهن بصفة خاصة، لا يستطعن إعدادها. ولهذا السبب عزيزتي أقدم لكِ وصفتي البسيطة في إعداد كيكة الزبادي الشهيرة.

طريقة عمل كيكة الزبادي

تختلف المقادير حسب حجم الصنية المستخدمة في إعداد الكيكة وعدد الأشخاص الذين تعدين لهم الكيك. وفي هذه الوصفة يمكنك استخدام صنية دائرية مقاس 26 للحصول على كيك مرتفع ومميز. وفي الشرح أدناه سوف تتعرفين على سر بسيط يمنح الكيك طراوة ويحفظها من الجفاف لوقت أطول. بحيث يمكنك حفظها في الثلاجة وتحصلي على نفس الطعم والقوام الطري في كل مرة تتناولينها أو تقدميها لضيوفك.

كوبين ونصف من الدقيق (الطحين) الأبيض.

كوبين صغيرين من الزبادي.

ثلاث بيضات كبيرة الحجم أو 4 بيضة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من السكر ( يمكن تقليل السكر حسب الرغبة).

كوب وربع من زيت الذرة.

كيس من كيك شيف أو البيكنج بودر.

في البداية قومي بخلط الدقيق والبيكنج بودر أو كيك شيف جيداً باستخدام ملعقة ثم انخليها معاً.

اكسري البيض في إناء عميق ويفضل أن يكون الوعاء بلاستيكياً.

أضيفي الفانيليا وملعقة الخل إلى البيض ( يكمن سر استخدام الخل في أنه يعمل كمادة حافظة للكيك. كما أنه يمنح الكيكة طراوة ويجعل لونها فاتحاً).

باستخدام المضرب الكهربي قومي بضرب البيض لمدة لا تقل عن عشر دقائق. ويمكن استخدام المضرب اليدوي لمدة 15 دقيقة لإدخال أكبر قدر من الهواء داخل المسام.

يضاف السكر والزبادي وتخلط جميع المكونات مرة أخرى لإذابة السكر قدر الإمكان.

بعد الانتهاء من خلط المكونات تتم إضافة الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر دفعة واحدة.

يقلب الخليط من أسفل إلى أعلى وفي اتجاه واحد حتى لا يخرج الهواء من العجينة حتى يختفي الدقيق تمام ولا توجد أي تكتلات.

يجب مراعاة أن لا يطول وقت خلط الدقيق مع باقي المكونات.

ضعي قليل من الزيت في صنية الكيك وادهني جميع جوانبها ثم رشي قليل من الدقيق لتبطينها. وعوضاً عن ذلك يمكنك استخدام ورق الزبدة لمنع التصاق الكيك بالصنية.

عليكِ تجهيز الفرن على درجة حرارة 180 قبل البدء في إعداد خليط الكيك. وفور الانتهاء من وضع العجينة في الصنية يتم إدخالها الفرن.

من أهم أسرار نجاح الكيك أيضاً أن لا تقومي بفتح الفرن قبل مرور نصف ساعة على دخولها.

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