معجزة كريم الكركم والحلبة لتبييض وشد تجاعيد الوجه هتصغري مهما كان عمرك اقوي من البوتوكس مليون مرة

دائمًا ماتسعى العديد من النساء إلى إيجاد حلول للتخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء المزعجة التي تظهر في الوجه وتوحيد لون البشرة بشكل قوي وفعال، يمكنك الآن حلها، وذلك من خلال عمل كريم من مواد طبيعية مضمونة وصحية على البشرة وهي الحلبة والكركم، وتتعدد فوائد هذا الكريم للبشرة فله عدة خصائص، قد تجعل البشرة بيضاء، نضرة، تشع طاقة وحيوية.

طريقة عمل كريم الحلبة والكركم

يمكنك الان سيدتي عمل افضل كريم لتبيض الوجه، وشد التجاعيد والقضاء على علامات الشيخوخة في المنزل، وبكل سهولة، وغير مكلف تمامًا واليكم الطريقة تفصيليًا وهي كالأتي:

المكونات

ملعقتين صغيرتين من مسحوق الحلبة

ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم

٤ ملاعق صغيرة من جل الصبار الداخلي

كوب من الماء

ملعقتين من زيت بذرة الكتان

طريقة التحضير

قومي بإحضار إناء فارغ غويط، ثم أضيفي إليه، الحلبة، وايضًا مسحوق الكركم، والماء

قومي برفع هذا الإناء على النار مع التقليب المستمر حتى تتجانس كل المكونات جيدًا، وحتى تمام الغليان

بعد ذلك ارفعي الإناء من على النار، واتركية حتى يبرد

ثم قومي بتصفية الخليط، وبعد ذلك قومي بوضع المتبقي في برطمان زجاجي، وأضيفي إليه زيت بذرة الكتان، وجل الصبار ايضًا وقلبي جيدًا كل المحتوى داخل البرطمان، وسوف تحصلي على خليط كريمي القوام

ويوضع في الثلاجة، لحين استخدامه

يفضل استخدام هذا الكريم على البشرة بشكل يومي، حتى تلاحظي النتيجة السريعة والمدهشة سواء كان بغرض التفتيح، أو شد الوجه.

فوائد كريم الحلبة والكركم للبشرة

هذا الكريم له العديد من الفوائد للبشرة، وذلك يرجع لإحتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة للبشرة، ومن أهم فوائد هذا الكريم للبشرة هي كلأتي: