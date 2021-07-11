طريقة عمل كريم النشا والليمون: الكوري لتبييض الوجه من أول استخدام قبل العيد

عمل كريم النشا والليمون، يعد من أقوى كريمات التبييض المنتشرة في كوريا، ولقد تم انتشارها في مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي، حيث تبحث الفتيات على حل للقضاء على مشاكل البشرة قبل موعد اقتراب عيد الأضحى، ويعد مكون النشا والليمون من أساسيات تفتيح وتبييض البشرة والجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل كريم النشا والليمون الكوري الرهيب لتبييض الوجه من اول استخدام. مكونات عمل كريم النشا والليمون مكونات عمل كريم النشا والليمون سوف نتحدث على مكونات عمل كريم النشا والليمون الكوري الرهيب بمكوناته الطبيعية وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من زيت الزيتون الطبيعي.

عصرتين من الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير النشا والليمون خطوة بخطوة وبطريقة مضمونة ودرجات تفتيح سريعة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء صغير من البلاستيك ثم نضع فيه النشا ثم الليمون ثم زيت الزيتون ثم زيت اللوز. ثم نقوم بتقليب المكونات السابقة تقليب جيداً حتى نحصل على خليط الكريم المناسب. يتم وضع الكريم في علبة من الزجاج ثم نضعه بالثلاجة للاستخدام. طريقة الاستخدام سوف نقدم لكم طريقة استخدام الكريم الجبار وهو كريم النشا والليمون بطريقة استخدام صحيحة وهى كما يلي:- نقوم في البداية بغسل الوجه بصابونة ترطيب ويكون الغسيل بالماء الفاتر.

ثم نمسح الوجه بفوطة نظيفة وناعمة على البشرة حتى لا تتأذى البشرة.

يتم توزيع الكريم على الوجه والرقبة والأيدي بطريقة متساوية.

ثم ندلك الخليط باستخدام أصبع بطريقة دائرية عكس عقارب الساعة.

يتم ترك الكريم على الوجه لمدة ساعة ويفضل عند وضعه نكون بمكان مظلم.

ثم نقوم بإزالة الكريم بالماء البارد ومسحه بالفوطة مرة أخرى.

يتم استخدام الكريم مرة في المساء ولمدة شهر. فوائد النشا والليمون الكوري فوائد النشا والليمون الكوري سوف نتعرف على بعض فوائد النشا والليمون الرهيب في السطور التالية وهى كالآتي:- يعملان على القضاء على طبقة الجلد الميت. التخلص من البثور والرؤوس السوداء التي بالوجه. يعمل على تفتيح البشرة السمراء بطريقة فورية. يجعل البشرة نظيفة وصافية وخاليه من حب الشباب. الوسوم

عمل كريم النشا والليمون، يعد من أقوى كريمات التبييض المنتشرة في كوريا، ولقد تم انتشارها في مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي، حيث تبحث الفتيات على حل للقضاء على مشاكل البشرة قبل موعد اقتراب عيد الأضحى، ويعد مكون النشا والليمون من أساسيات تفتيح وتبييض البشرة والجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل كريم النشا والليمون الكوري الرهيب لتبييض الوجه من اول استخدام. مكونات عمل كريم النشا والليمون مكونات عمل كريم النشا والليمون سوف نتحدث على مكونات عمل كريم النشا والليمون الكوري الرهيب بمكوناته الطبيعية وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من زيت الزيتون الطبيعي.

عصرتين من الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير النشا والليمون خطوة بخطوة وبطريقة مضمونة ودرجات تفتيح سريعة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء صغير من البلاستيك ثم نضع فيه النشا ثم الليمون ثم زيت الزيتون ثم زيت اللوز. ثم نقوم بتقليب المكونات السابقة تقليب جيداً حتى نحصل على خليط الكريم المناسب. يتم وضع الكريم في علبة من الزجاج ثم نضعه بالثلاجة للاستخدام. طريقة الاستخدام سوف نقدم لكم طريقة استخدام الكريم الجبار وهو كريم النشا والليمون بطريقة استخدام صحيحة وهى كما يلي:- نقوم في البداية بغسل الوجه بصابونة ترطيب ويكون الغسيل بالماء الفاتر.

ثم نمسح الوجه بفوطة نظيفة وناعمة على البشرة حتى لا تتأذى البشرة.

يتم توزيع الكريم على الوجه والرقبة والأيدي بطريقة متساوية.

ثم ندلك الخليط باستخدام أصبع بطريقة دائرية عكس عقارب الساعة.

يتم ترك الكريم على الوجه لمدة ساعة ويفضل عند وضعه نكون بمكان مظلم.

ثم نقوم بإزالة الكريم بالماء البارد ومسحه بالفوطة مرة أخرى.

يتم استخدام الكريم مرة في المساء ولمدة شهر. فوائد النشا والليمون الكوري فوائد النشا والليمون الكوري سوف نتعرف على بعض فوائد النشا والليمون الرهيب في السطور التالية وهى كالآتي:- يعملان على القضاء على طبقة الجلد الميت. التخلص من البثور والرؤوس السوداء التي بالوجه. يعمل على تفتيح البشرة السمراء بطريقة فورية. يجعل البشرة نظيفة وصافية وخاليه من حب الشباب.

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