كيكة الكريم كراميل “جاتوه شاتوه الكراميل” بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

تعد كيكة الكريم كراميل من أهم الحلويات التي نفضلها في المجتع العربي، نظرا لما لها من مذاق جيد لا يقاوم.

وسوف أقدم لكم واحدة من أهم الوصفات التي اعتمدتها في مطبخي الصغير، لكيكة الكريم كراميل أو كما يسميها البعض جاتوه شاتوه الكراميل.

وبغض النظر عن اختلاف أسمائها؛ فهي تتميز بسهولتها وطعمها اللذيذ الذي لا ينسى.

مقادير كيكة الكريم كراميل

نستعرض في السطور التالية، مقادير كيكة الكريم كراميل، كما أقوم بإعدادها، وهي:

كوب ونصف من الدقيق أو الطحين.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر (المادة الرافعة).

ذرة ملح.

كوب من الحليب.

كوب من السكر (يمكن تقليله عند الرغبة).

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

عبوة من الكريم كراميل (أي نوع تفضلينه).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقتان من الفانيليا.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الخل.

ثلث كوب من الحليب.

سوف نحضر طبق كبير ونقوم بنخل الدقيق ثلاث مرات ثم نضع عليه البيكنج بودر والملح ونقلبهم جيدا ونترك هذا الخليط جانبا. ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به اللبن والسكر ونذيبهم جيدا، بعد ذلك سوف نضيف الزيت والحليب البودرة والفانيليا، والكريم الكراميل البودرة فقط. نترك عبوة الكراميل البني عند التقديم، ونخلط المكونات جيدا. أخذ كوب كامل من هذا الخليط بعد خلطه جيدا بالمضرب الكهربائي ووضعه بالثلاجة. نقوم بإضافة البيض ووضع الملعقة الثانية من الفانيليا ثم إضافة ملعقة الخل والخلط جيدا لمدة قليلة. في هذا الوقت، نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركه ليسخن. بعد ذلك، نضيف الخليط السابق لخليط الدقيق والبيكنج بودر والملح ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي. بعد الخلط الجيد والتأكد من عدم وجود أي دقيق غير مختلط، نحضر صينية صغيرة إلى متوسطة الحجم ودهنها بقليل من الزيت وتغليفها بالدقيق، بعد ذلك نقوم بوضع خليط الكيك في الصينية.

طريقة عمل الكريم كراميل

ملحوظة: سوف نلاحظ أن الخليط ثقيل قليلا لا تقلقي من هذا فهي سوف تعلو عند السواء.

جاتوه شاتوه الكراميل

يجب معايرة جميع المقادير بنفس حجم الكوب في كل المكونات حتى تنجح الوصفة.

ندخل الصينية إلى الفرن ولا نفتح عليها إلا بعد مرور ٢٠ دقيقة. تختلف الأفران في التسوية، بعضها سوف يعطي اللون الذهبي للكيك من الأعلى، إذا لم يحدث، قومي باشعال الشواية أو الجزء العلوي من الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك تخرج الصينية من الفرن وننتظر بعض الوقت حتى تبرد وتكون دافئة، في هذا الوقت سوف نقوم بوضع ثلث كوب الحليب وسوف يتشرب الحليب في الحال.

عندما تبرد الكيكة تماما ولا يوجد بها أي حرارة، نقوم بإحضار كوب الخليط من الثلاجة ونقوم بوضعه على وجه الكيكة وتوزيعه بالكامل. بعد ذلك نحضر صوص الكراميل البني الذي كان داخل العبوة ونقوم بتوزيعه على الوجه، ويفضل إحضار عود رفيع من الخشب والتمرير على الوجه حتى يعطي شكل جميل.

والان حان وقت التقديم، فحلوي الكراميل جاهزة لتقديمها لضيوفك في هذا الوقت أو يمكنك تركها في الثلاجة حتى وقت التقديم.