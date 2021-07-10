أسرار وتكات تحضير بسكويت السابليه الفرنسي الشهي في المنزل بأقل تكاليف

يعد بسكويت السابليه من أشهر الحلويات التي توجد في الوطن العربي بكثرة، وهو عبارة عن بسكويت هش الملمس يتم تقديمه في المناسبات، ويتم تحضيره بأكثر من طعم مثل يابليه بالشيكولاتة والفانيلا وغيرها من النكهات المفضلة للكثير، وسنعرض لكم طريقة عمل السابليه.

بسكويت السابليه

يوجد للسابليه مسمي أخر في الوطن العربي مثل البيتي فورولكن بأشكال مختلفة وحشو مختلف، كما أنه انتشر منذ البداية في دولة فرنسا في القرن العشرين ولكنه انتقل بعد ذلك الي معظم دول العالم وبالطبع منهم الوطن العربي محبين الحلويات بجميع أشكالها، لذا معكم أسهل وألذ طرق تحضير السابليه من خلال موقعنا هذا ومكوناتها فيما يلي:

7 أكواب من الدقيق.

2 كوب من السكر.

2 كوب من الزبدة.

3 بيضات.

3 ملاعق صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب صغير من السكر البودرة.

كوب من المربي حسب النكهة المفضلة ( مشمش _ فراولة أو غيرها).

تقوم في الخطوة الأولي بخفق البيض في الخلاط مع الفانيليا يشكل جيد، ثم نضيف إليهم السكر والزبدة، ونستكمل خفق المكونات حتي يتم مزج المكونات معا بشكل جيد.

ونضيف أيضا الدقيق والبيكينج بودر ونقوم بخفقهم مع المكونات السابقة حتي نحصل علي عجينة متجانسة وناعمة، وبعد ذلك نضعها حتي تختمر ونغطيها بقطعة من القماش لمدة لا تقل عن ساعة.

بعدما تختمر العجينة نقوم بفردها علي الطاولة مرشوشة بقليل من الدقيق علي شكل دائري، ونقوم بتقطيعها لأشكال دائرية صغيرة متساوية وذلك من خلال أشكال تزيين الحلويات.

ثم نفرغ الأشكال الدائرية من قرص العجينة، ونضعها في الفرن حتي يصبح لونها ذهبي، ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتركها حتي نقوم بحشو السابليه، نضع طبقة من المربي التي قمت باختيارها بين قرصين من السابليه.

وللتزيين هناك من يفضلها بالشيكولاتة التي نضعها علي وش طبقة السابليه، أو وضع كريمة الفانيليا ونتركها في الثلاجة حتي تبرد، ونضع عليه من الجنب قليل من السكر البودرة.

عندما نكتمل من تجهيز كمية السابليه التي قمت بعملها، ونقوم بوضعها في أطباق التقديم ونقوم بتقديمها

مكونات تحضير السابليهطريقة عمل السابليه