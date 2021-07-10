خلطة تحويل الشعر الأبيض للون الأسود والقضاء على الشيب في 40 دقيقة فقط، إليكي سيدتي وصفة تعمل على إخفاء الشعر الأبيض للحصول على شعر أسود بشكل دائم بوصفة طبيعية فعالة مئة بالمئة، كل ذلك بدون تكاليف تذكر وبواسطة بمكونات طبيعية متوفرة في مطبخك، فهي خلطة علاج فعال ومجرب منذ قرون عديدة وله نتائج مضمونة في علاج الشيب المبكر والتخلص من الشعر الأبيض، إضافة إلى ذلك هي خلطة غير مرهقة للشعر بل تقوم بتغذيته من الجذور وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة علاج الشيب وإخفاء الشعر الأبيض

تتكون خلطة القضاء على الشعر الأبيض من كوب صغير من بذور الحلبة كوب، صغير من حبة البركة أو السانوج أو الكمون الأسود، بالاضافة إلى القشور الخارجية لحبة واحدة من البصل الأحمر ونصف لتر من الماء. هذه المقادير للتوضيح فقط يمكنك مضاعفة النسب لتحضير كمية أكبر حسب طول شعرك، يتم وضع مقدار بذور الحلبة في المطحنة الكهربائية وتطحن جيداً لتصبح على شكل بودرة، وفي إناء مناسب يتم إضافة ملعقة كبيرة من بودرة الحلبة المطحونة.

ومن ناحية أخرى يتم تحضير مقدار حبة البركة ويتم وضعها في المطحنة الكهربائية وتطحن جيداً لتصبح على شكل بودرة، ثم يتم إضافة مقدار ملعقة كبيرة من حبة البركة المطحونة إلى الإناء، بعد ذلك ضيفي قشور البصل الخارجية ومن الضروري استعمال البصل الأحمر. يُضاف مقدار الماء بعد ذلك إلى الإناء ثم يوضع على نار هادئة جداً لمدة 15-20 دقيقة مع ملاحظة تغطية الإناء جيداً، دع الماء يغلي على نار منخفضة حتى يتحول لونه إلى اللون الأسود.

تغذية الشعر وتعزيز لونه الطبيعي

بعد ذلك يترك الإناء ليبرد لمدة 5 دقائق مع تركه مغطى، وبعدها وباستخدام مصفاة يُصفى الماء المغلي، ثم يوضع المحلول في قنينة زجاجية محكمة الإغلاق وتترك في مكان جاف ومظلم لمدة 24 ساعة، بعد مرور 24 ساعة ستصبح الوصفة جاهزة للاستعمال وستلاحظين أن لون الماء أصبح أكثر سواداً.

طبقي الوصفة على جذور شعرك وفروة رأسك وقومي بتدليكها بلطف بحركة دائرية، ثم لفي شعرك بمنشفة مبللة بماء ساخن واتركيها لمدة 40 دقيقة، بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو المناسب لكي، ضعي القليل من زيت جوز الهند بعد ذلك على شعرك بعد غسله ثم قومي بالتدليك بلطف لفروة رأسك واتركي الزيت على شعرك ليلة كاملة، علاوة على علاج الشعر الأبيض فهو يخلصك من رائحة الحلبة، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، كما يمكنك الاحتفاظ بالوصفة لمدة 3 أيام في الثلاجة.