فطيرة البطاطس التركية بدون فرن سهلة وبسيطة واقتصادية للفطور والعشاء

فطيرة البطاطس التركية بدون فرن ، من أسهل طرق عمل الفطائر السريعة بدون فرن، خاصة لمن لا يمتكلون أفران أو لا يرغبون في كثير من الخطوات لعمل الوجبة، وهي تغنيك عن استخدام الكثير من الزيوت، ولذلك فهذا النوع من فطائر البطاطس السريعة، يكون مناسب جدًا لمحبي الدايت، ويمكن القول أنها كانت مناسبة جدًا، أثناء تجربتي مع كيتو دايت لإنقاص الوزن، خاصة وأنها إحدى أشهر طرق عمل البطاطس المميزة، مثل طريقة فطيرة البطاطس بالجبن، وفطيرة البطاطس التركية بدون فرن، وفطيرة البطاطس المبشورة، وفطائر البطاطس بالفرن، وفطيرة البطاطس بالبيض، وفطائر البطاطس المهروسة، وفطيرة البطاطس بالدقيق، وفطائر البطاطس المقلية، وفطائر البطاطا المسلوقة.

يناسب هذا النوع من الفطائر الحياة السريعة، خاصة من يعملون ولا يتبقى لهم الكثير من الوقت، لعمل أكل صحي ومغذي بالمنزل، ويرغبون في عمل أي طعام مغذي وشهي أيضًا، هنا تكون طريقة عمل فطيرة البطاطس المقلية، اختيارًا جيدًا ومناسبًا لهم. بالإضافة إلى جودة هذا النوع من الفطائر السريعة، وتوفيرها للوقت وجاهزيتها لإتمام مائدتك، أمام ضيوفك خاصة إذا كان لديهم أطفالا مثل؛ طريقة عمل الأقماع منال العالم ، وطريقة فطائر المقلاة السريعة ، أو طريقة عمل فطائر الطحينة التركية الهشة، فلا تترددي في تجربة كل ماهو جديد في مطبخك.

نصف كيلو بطاطس مسلوقة.

حبة بيض وماحدة.

كوب ونصف طحين.

4 أعواد بصل أخضر.

حزمة من الشبت.

بقدونس بمقدار نصف حزمة.

ملعقة زبدة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.