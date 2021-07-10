خلطة مزدوجة لتكثيف الشعر الخفيف وعلاج الشيب المبكر والتساقط بسرعة فائقة، دائماً ما يجذبنا شعر الهنديات وفتيات جنوب وشرق أسيا نظراً لتمتعه بالطول والكثافة والنعومة في نفس الوقت، ولعلك تتساءلين الآن كيف تحافظ تلك الفتيات على شعرهن دائماً بهذا المظهر الجذاب؟. السر سيدتي في استعمال الأعشاب والعناصر الطبيعية التي لا تسبب ضرراً على شعرك مطلقاً، واليوم أتينا لك بواحد من تلك الأسرار الخاصة بجمال الشعر، حيث نقدم لك اليوم خلطة مزدوجة النتيجة لتكثيف الشعر الخفيف وعلاج الشيب والتساقط في أسرع وقت.

خلطة تكثيف الشعر الخفيف وعلاج الشيب والتساقط

تعطيك تلك نتائج ملموسة ورائعة للغاية مع الاستعمال المتكرر، نبدأ بإحضار المكونات وهي أربعة ملاعق كبيرة من القهوة، كوب صغير من زيت دوار الشمس أو يمكنك إضافة أي نوع من الزيت الصالح لشعرك، فالقهوة تحتوي على مادة الكافيين التي تساعد على علاج تساقط الشعر وتساعد على تطويل الشعر، كما أنها تحفز نمو بصيلات الشعر وتزيد من كثافته، زيت دوار الشمس يحفز نمو بصيلات الشعر وإنبات جذوره. ابدئي بوضع مقدار القهوة في قنينة زجاجية ثم يتم إضافة مقدار زيت دوار الشمس ثم يتم خلط المكونين معا جيداً.

طريقة التحضير والاستخدام

بعد ذلك يتم وضع القنينة بالسائل الموجود داخلها في حمام مائي ساخن لتسخين الزيت، وذلك مع استمرار رج ومزج المكونات بشكل جيد. اتركي القنينة في الماء الساخن لمدة 10 دقائق وبعد ذلك يتم تصفية الخليط باستعمال مصفاة، ثم نحتفظ بهذا الزيت في قنينة زجاجية. اتركي القنينة في مكان مظلم وجاف ويفضل أن يكون بارد لمدة 48 ساعة، بعد مرور 48 ساعة قومي بتطبيق هذه الوصفة على الشعر، يمكنك الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة طويلة.

تطبق الوصفة على الشعر بعناية وبطء بداية من فروة الرأس إلى أطراف الشعر، ثم يتم تدليك فروة الرأس على هذه الوضعية لمدة دقيقتين على الأقل، ثم يتم لف الشعر وقومي بتغطيته بقبعة بلاستيكية نظيفة ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو المعتاد، تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وستحصلين على نتيجة رائعة منذ الأسبوع الأول من الاستعمال.