أهم 6 نصائح لمرضى الكلى خلال فترة الحج، أوردها موقع الصحة السعودية و الذي أفاد أن مرض الكلى يشمل مرضى الفشل الكلوي، ومرض ضعف وظائف الكلى، ومرض حصوات الكلى، وأي اضطرابات في الكلى> وأكد الموقع على ضرورة استشارة الطبيب المختص من قبل مرضى الكلى قبل أداء فريضة الحج، ويجب الالتزام بالتالي:

أهم 6 نصائح لمرضى الكلى خلال فترة الحج:

التأكد من قبل الطبيب المختص من إمكانية أداء فريضة الحج وعدم وجود ما يشكل خطر على الصحة أو يعيق إتمام فريضة الحج.

تجهيز كمية مناسبة من الأدوية المخصصة لمرض الكلى تكفي لمدة تزيد عن عدد أيام الحج والاحتفاظ بها في مكان مناسب يسهل الوصول إليه.

يجب على مريض الكلى عدم تفويت أي أدوية طبية مهمة وأن يأخذها بمواعيدها.

على مريض الكلى شرب كمية جيدة من السوائل خلال فترة الحج على فترات متقاربة.

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وعدم الوقوف أو البقاء تحتها خلال أوقات الذروة حتى لا يصاب الجسم بالجفاف، وحتى لا يصاب الحاج بضربة الشمس.

اتباع نمط غائي صحي مليء بالخضروات و الفواكه والتقليل من تناول اللحوم، كونها تجهد الكليتين.

تفادي التجمعات وأماكن الازدحام والتدافع ومن المهم عدم إجهاز الجسم والنوم لمدة كافية وإراحة الجسم بشكل جيد.

وأخيرًا والأهم يجب على مريض الكلى خلال فترة الحج أن يتابع حالته الصحية ويراقبها بشكل جيد، ويجب عليه عدم التهاون عند التعرض للإصابة بأي من الأعراض الصحية أو حدوث أي مرض، ويمكنه مراجعة أقرب مركز أو مستشفى صحي واستشارة الأطباء المختصين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.