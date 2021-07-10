نصائح غذائية وصحية لمرضى السكري في عيد الاضحى 2021، وكعادتنا في كل عام وقبل حلول عيد الاضحى، نستعرض وإياكم لكافة النصائح الطبية والغذائية التي يحتاج الناس لاتباعها لضمان سلامتهم الصحية أثناء الإحتفال بهذا العيد الذي يأتي تزامناً مع موسم الحج.

وتتوجه هذه النصائح بشكل خاص لأصحاب الأمراض المزمنة، ممن يمكن لعدم الرعاية والعناية الصحية في عيد الأضحى أن يفاقم من أوضاعهم الصحية ويجعلهم في خطر يهدد حياتهم.

وفي هذا الصدد، اخترنا اليوم تقديم نصائح غذائية وصحية لمرضى السكري في عيد الاضحى، كي يتمكنوا من الإستمتاع بعيد الأضحى بأمان وطمأنينة مع أحبائهم.

نصائح غذائية وصحية لمرضى السكري في عيد الاضحى 2021

نقل موقع "أخبار اليوم" المصري عن الدكتور وليد الدالي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، ان السمة الرئيسية للإحتفال بعيد الأضحى تتمثل في تناول اللحوم بشكل كبير. ما ينعكس سلباً على الصحة العامة للإنسان خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والقلب وغيرها.

ويحذر د. الدالي مرضى السكري من الافراط في تناول الطعام في عيد الاضحى، لمنع زيادة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول والدهون في الجسم، فضلاً عن زيادة الوزن والاصابة بالنقرس.

النظام الغذائي لمرضى السكري في عيد الاضحى

كذلك ينصح د. الدالي مرضى السكري بضرورة اتباع نظام غذائي يعتمد على الخضروات الورقية، والبروتينات النباتية، والفواكه الصحية في المقام الأول في عيد الأضحى. وفي حال تناول البروتين الحيواني من اللحوم، يجب أن لا تزيد نسبته عن 100 جرام في اليوم.

كما يفضل أن يقوم مرضى السكري بتقسيم الأيام بحيث يكون بعضها لتناول البروتين النباتي فقط، يليه يوم آخر لتناول البروتين الحيواني فقط، كون البروتين الزائد في الجسم يمكن أن يتحول إلى جلوكوز.

كذلك شدد د. الدالي على ضرورة قياس نسبة السكر في الدم طيلة أيام عيد الأضح، وبشكل خاص للمرضى الذين يتناولون الأنسولين بحيث يتم قياسه في الصباح وقبل تناول الفطور وضرورة ألا تصل نسبة السكر لأكثر من 130، فيما لا يجب أن تزيد عن 160 قبل وجبتي الغداء والعشاء وقبل الذهاب للنوم.

مؤكداً على ضرورة تجنب الاطعمة المملحة، وتجنب لحم الغنم بشكل خاص لمحتواه العالي من الدهون المشبعة مقارنة بأنواع اللحوم الحمراء الأخرى.

نصائح اضافية لمرضى السكري في عيد الاضحى 2021

ينصح خبراء التغذية والصحة، مرضى السكري بوجوب اتباع المزيد من النصائح الفعالة التي تحميهم وتمنع حدوث مضاعفات صحية لهم. ومن هذه النصائح: