طريقة فطيرة البطاطس بالجبن والدقيق سريعة ولذيذة بالفرن مع الخطوات

طريقة فطيرة البطاطس بالجبن ، واحدة من طرق عمل البطاطس، ونوع مختلف من أنواع الفطائر، وهي لذيذة وشهية ومغذية للأطفال، خاصة وأنها تحتوي على عدد من المكونات والمقادير، التي تضفي نكهة غنيبة للفطيرة، بالإضافة إلى العناصر المغذية وفوائدها للجسم، فالأطفال يميلون لتناول النشويات، ولكن بمفردها تكون مضرة جدًا، ولهذا فنحن نضيف مجموعة من الأجبان إليها البطاطس، بالإضافة إلى البيض والطحين لتنويع البروتينات والألياف التي تدخل إلى الجسم وتغذيه. وفطيرة البطاطس بالجبن، تناسب وجبة فطور سريعة، أو عشاء لذيذ، ويمكنك تحضيرها في رمضان، كوجبة سحور مشبعة ومميزة ومختلفة أيضًا.

توجد العديد من أنواع الفطائر، التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل، بكل سهولة ويسر، ووفقًا لرغبتك أو لرغبة أفراد أسرتك، ويمكنك كذلك استخدام بعضها، في المناسبات وأعياد الميلاد ومناسبات الخطوبة، وغيرها من تلك المناسبات التي تتطلب مائدة غنية، توفر احتياجاتك أنت وضيوفك، ومن أشهر أنواع الفطائر المنزلية؛ فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية ، وفطائر سريعة بدون فرن ، و طريقة فطيرة قطنية بالفرن ، وكذلك فطيرة العشر دقائق السريعة، وكلها طرق فريدة ومتنوعة لعمل البطاطس بطرق مختلفة، تزيد من قيمتها الغذائية، ومن أشهر طرق عمل فطائر البطاطس؛ طريقة فطيرة البطاطس بالجبن، فطيرة البطاطس التركية، وفطيرة البطاطس المبشورة، وفطائر البطاطس بالفرن، وفطيرة البطاطس بالبيض، وفطائر البطاطس المهروسة، وفطيرة البطاطس بالدقيق، وفطائر البطاطس المقلية، وفطائر البطاطا المسلوقة.

3 ونصف كوب طحين.

حبة بيضة واحدة.

كوب ونصف حليب.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة خميرة جافة كبيرة.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

2 حبة بيض.

حبة بصل واحدة صغيرة الحجم.

3 فصوص من الثوم واهرسيهم جيدًا.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

نصف كيلو بطاطس (بطاطا) مسلوقة ومهروسة.

كوب ونصف جبنة موزاريللا (قومي بتنفيذ طريقة عمل جبنة موزاريلا في المنزل ، وكوني اقتصادية).

، وكوني اقتصادية). نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود المطحون حسب رغبتك.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة.