كيفية تحضير الكباب الهندي (داود باشا) بأطيب طعم علي أصوله

تحضير الكباب الهندي بأبسط طريقة بل الطريقة الأصلية حيث يوجد أكثر من طريقة حسب كل بلد و يتميز الكباب الهندي بانه حلو المذاق طيب الطعم تلك الوصفة هذه من أنواع اللحوم المفرومة التي تجهز بالبقدونس المفروم والثوم والتوابل غير ذلك تعتبر من الأكلات الرئيسية التي تجهز في المطاعم ونظرا لأهميته يعد من الأطباق الرئيسية التي تعد في الولائم والحفلات والمناسبات في مصر يشتهر الكباب الهندي باسم كفتة داود باشا نقوم بعمل وصفتنا اليوم من تحضير مكونات و طريقة و خطوات التحضير في السطور القادمة. طريقة عمل الكباب الهندي و مكوناته طريقة عمل الكباب الهندي و مكوناته مكونات اللحمة المفرومة.. 1 كيلو من اللحم المفروم فرم ناعم.

نصف ربطة بقدونس مفروم.

2 حبة بصل متوسطة الحجم.

3 سن ثوم مفروم.

ملح حسب الاحتياج.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود. مكونات الخضار.. ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

نحضر ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

توفير ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت نباتي.

نصف كيلو من الطماطم الطازجة.

نصف كيلو من الطماطم الطازجة. ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

3 وحدات صغيرة من الكوسة.

2 حبة بصل من الحجم المتوسط.

1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر. طريقة تحضير الكباب الهندي أو كفتة داود باشا نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه اللحم المفروم والبقدونس المفروم والثوم والبصل ثم نضيف عليه كل البهارات السابقة في المكونات. باليدين نقوم بخلط اللحم حتى تمتزج بمكونات التتبيله جيدا. نبدأ في تشكيل اللحم المتبل على شكل كرات حجم متوسط أو حسب ما يفضل. نقوم بتجهيز مقلاة على نار متوسطة الحرارة ونضع بها كمية من زيت الزيتون ثم يترك الزيت على النار ليسخن جيدا. ثم نضع كرات اللحم المتبلة في الزيت الساخن قليلا وتقلب من جميع الجهات حتى تحتمر. ثم نخرج كرات اللحم من الزيت على مناشف ورقية للتخلص من أي زيوت باقية. تترك كرات اللحمة جانبا ثم نبدأ في تقطيع الخضروات من الفلفل الأخضر والبصل والكوسا والطماطم على هيئة شرائح طولية. ثم توضع كل الخضروات في وعاء واسع ونضع عليها القليل من البهارات السابقة و معجون الطماطم والملح ثم نقلبهم جميعا. نضع وعاء الخضار على نار متوسطة الحرارة تقلب كل المكونات جيدا وتترك تغلي لمدة عشرون دقيقة. ثم ضيفي كرات اللحم وتترك مرة اخرى لتغلي لمدة 15 دقيقة إلي أن ينضج اللحم. تجهز صينية خالص ويسكب فيها كرات اللحمة بالخضار وتدخل الفرن الساخن. بتشغيل الشواية على الوجه حتى يكتسب اللون الأحمر. ثم تخرج من الفرن ويرش عليها البقدونس المفروم من على الوجه. طريقة تحضير الكباب الهندي أو كفتة داود باشا يقدم بجانب الأرز الأبيض أو بالشعرية بجانب أطباق المقبلات. الوسوم

تحضير الكباب الهندي بأبسط طريقة بل الطريقة الأصلية حيث يوجد أكثر من طريقة حسب كل بلد و يتميز الكباب الهندي بانه حلو المذاق طيب الطعم تلك الوصفة هذه من أنواع اللحوم المفرومة التي تجهز بالبقدونس المفروم والثوم والتوابل غير ذلك تعتبر من الأكلات الرئيسية التي تجهز في المطاعم ونظرا لأهميته يعد من الأطباق الرئيسية التي تعد في الولائم والحفلات والمناسبات في مصر يشتهر الكباب الهندي باسم كفتة داود باشا نقوم بعمل وصفتنا اليوم من تحضير مكونات و طريقة و خطوات التحضير في السطور القادمة. طريقة عمل الكباب الهندي و مكوناته طريقة عمل الكباب الهندي و مكوناته مكونات اللحمة المفرومة.. 1 كيلو من اللحم المفروم فرم ناعم.

نصف ربطة بقدونس مفروم.

2 حبة بصل متوسطة الحجم.

3 سن ثوم مفروم.

ملح حسب الاحتياج.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود. مكونات الخضار.. ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

نحضر ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

توفير ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت نباتي.

نصف كيلو من الطماطم الطازجة.

نصف كيلو من الطماطم الطازجة. ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

3 وحدات صغيرة من الكوسة.

2 حبة بصل من الحجم المتوسط.

1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر. طريقة تحضير الكباب الهندي أو كفتة داود باشا نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه اللحم المفروم والبقدونس المفروم والثوم والبصل ثم نضيف عليه كل البهارات السابقة في المكونات. باليدين نقوم بخلط اللحم حتى تمتزج بمكونات التتبيله جيدا. نبدأ في تشكيل اللحم المتبل على شكل كرات حجم متوسط أو حسب ما يفضل. نقوم بتجهيز مقلاة على نار متوسطة الحرارة ونضع بها كمية من زيت الزيتون ثم يترك الزيت على النار ليسخن جيدا. ثم نضع كرات اللحم المتبلة في الزيت الساخن قليلا وتقلب من جميع الجهات حتى تحتمر. ثم نخرج كرات اللحم من الزيت على مناشف ورقية للتخلص من أي زيوت باقية. تترك كرات اللحمة جانبا ثم نبدأ في تقطيع الخضروات من الفلفل الأخضر والبصل والكوسا والطماطم على هيئة شرائح طولية. ثم توضع كل الخضروات في وعاء واسع ونضع عليها القليل من البهارات السابقة و معجون الطماطم والملح ثم نقلبهم جميعا. نضع وعاء الخضار على نار متوسطة الحرارة تقلب كل المكونات جيدا وتترك تغلي لمدة عشرون دقيقة. ثم ضيفي كرات اللحم وتترك مرة اخرى لتغلي لمدة 15 دقيقة إلي أن ينضج اللحم. تجهز صينية خالص ويسكب فيها كرات اللحمة بالخضار وتدخل الفرن الساخن. بتشغيل الشواية على الوجه حتى يكتسب اللون الأحمر. ثم تخرج من الفرن ويرش عليها البقدونس المفروم من على الوجه. طريقة تحضير الكباب الهندي أو كفتة داود باشا يقدم بجانب الأرز الأبيض أو بالشعرية بجانب أطباق المقبلات.

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