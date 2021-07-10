خطوات سهلة جداً لعمل أحلى صينية بسبوسة مرملة في البيت وطعمها زي المحلات بالضبط

تعتبر البسبوسة المرملة واحدة من أشهر أنواع البسبوسة التي انطلقت للمرة الأولى من المطبخ المصري، وبعدها بدأت في الانتشار في الوطن العربي كله، وازدهرت بشكل كبير في الأردن وسوريا وفلسطين وتم إطلاق عليها اسم الهريسة أو النمورة، وهناك العديد من الطرق والوصفات المتبعة لتحضير صينية البسبوسة، ومنها البسبوسة السادة، أو البسبوسة بالزبادي، أو البسبوسة بالمكسرات، أو البسبوسة بالقشطة، ومهما اختلفت مسمياتها وأنواعها فإنها في الأخير تحضر بشكل أساسي من مجموعة من المكونات الثابتة، ومن بينها دقيق السميد والسمن البلدي والشربات، وهناك العديد من الابتكارات التي عملت على إضافة القليل من الكاكاو لها لتصبح بسبوسة بالشوكولاتة. طريقة عمل البسبوسة المرملة المميزة طريقة عمل البسبوسة المرملة المميزة المكونات 2 كوب من دقيق السميد.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور ناعم.

1 كوب من السكر الأبيض.

1 كوب من الزبادي.

عبوة من القشطة.

100 جرام من الزبدة المذابة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيلا.

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. خطوات التحضير في وعاء العجن نقوم بإضافة كل من السميد والسكر والفانيلا والقشطة والبيكنج بودر وازبادي والزبدة وجوز الهند. نبدأ في تقليب المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً بدون عجن كثير. في صينية الفرن نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الطحينة وفردها في كل جوانب الصينية. نضع خليط البسبوسة عليها ونقوم بمساواته، وبعدها يدخل إلى الفرن. يكون الفرن ساخن للغاية على درجة حرارة 200، وتترك البسبوسة حتى تتحمر جيداً. تخرج من الفرن ويضاف لها الشربات الساخن، ويتم تغطيتها تماماً، وتترك حتى تبرد للغاية وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة المكونات 2 كوب من السكر الأبيض.

1 كوب من الماء الفاتر.

عود من القرفة الخشب.

عصير نصف ليمونة طازجة.

رشة من الزعفران أو الحبهان المطحون. طريقة التحضير نقوم بإضافة جميع المكونات في إناء مناسب على النار، ويتم تقليب جميع المكونات إلى أن تتجانس تماماً. يترك على النار حتى يبدأ في الغليان، وعندها نقوم بتهدئة النار لمدة خمس دقائق، ويصبح جاهز للاستخدام. من الممكن أن نقوم باستبدال الزبدة في الوصفة بالسمن البلدي أو الزيت النباتي حسب الرغبة. الوسوم

تعتبر البسبوسة المرملة واحدة من أشهر أنواع البسبوسة التي انطلقت للمرة الأولى من المطبخ المصري، وبعدها بدأت في الانتشار في الوطن العربي كله، وازدهرت بشكل كبير في الأردن وسوريا وفلسطين وتم إطلاق عليها اسم الهريسة أو النمورة، وهناك العديد من الطرق والوصفات المتبعة لتحضير صينية البسبوسة، ومنها البسبوسة السادة، أو البسبوسة بالزبادي، أو البسبوسة بالمكسرات، أو البسبوسة بالقشطة، ومهما اختلفت مسمياتها وأنواعها فإنها في الأخير تحضر بشكل أساسي من مجموعة من المكونات الثابتة، ومن بينها دقيق السميد والسمن البلدي والشربات، وهناك العديد من الابتكارات التي عملت على إضافة القليل من الكاكاو لها لتصبح بسبوسة بالشوكولاتة. طريقة عمل البسبوسة المرملة المميزة طريقة عمل البسبوسة المرملة المميزة المكونات 2 كوب من دقيق السميد.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور ناعم.

1 كوب من السكر الأبيض.

1 كوب من الزبادي.

عبوة من القشطة.

100 جرام من الزبدة المذابة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيلا.

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. خطوات التحضير في وعاء العجن نقوم بإضافة كل من السميد والسكر والفانيلا والقشطة والبيكنج بودر وازبادي والزبدة وجوز الهند. نبدأ في تقليب المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً بدون عجن كثير. في صينية الفرن نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الطحينة وفردها في كل جوانب الصينية. نضع خليط البسبوسة عليها ونقوم بمساواته، وبعدها يدخل إلى الفرن. يكون الفرن ساخن للغاية على درجة حرارة 200، وتترك البسبوسة حتى تتحمر جيداً. تخرج من الفرن ويضاف لها الشربات الساخن، ويتم تغطيتها تماماً، وتترك حتى تبرد للغاية وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة المكونات 2 كوب من السكر الأبيض.

1 كوب من الماء الفاتر.

عود من القرفة الخشب.

عصير نصف ليمونة طازجة.

رشة من الزعفران أو الحبهان المطحون. طريقة التحضير نقوم بإضافة جميع المكونات في إناء مناسب على النار، ويتم تقليب جميع المكونات إلى أن تتجانس تماماً. يترك على النار حتى يبدأ في الغليان، وعندها نقوم بتهدئة النار لمدة خمس دقائق، ويصبح جاهز للاستخدام. من الممكن أن نقوم باستبدال الزبدة في الوصفة بالسمن البلدي أو الزيت النباتي حسب الرغبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات سهلة جداً لعمل أحلى صينية بسبوسة مرملة في البيت وطعمها زي المحلات بالضبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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