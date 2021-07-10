زيت الزيتون للتخلص من الشيب وعلاج الشعر الأبيض من المرة الأولى بفعالية وأمان والنتيجة مبهرة

يعتبر زيت الزيتون للتخلص من الشيب من أبرز العلاجات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشعر الأبيض بشكل طبيعي وفعال للغاية، بعيداً عن الصبغات الكيماوية التي تتسبب في أضرار بالغة للشعر على المدى الطويل، فإن لم تظهر أضرارها على الفور ذلك لا يعني أنها آمنة، لأنها تتكون في الأساس من الكيماويات التي تساعد في إصابة الشعر بالكثير من المشكلات التي يصعب علاجها، يعتبر الشيب من علامات التقدم في العمر وأعراض الشيخوخة، مما يجعل المرأة تصاب بالهلع فور ظهوره على الشعر، ولكننا اليوم نقدم إليكم وصفات طبيعية تساعد في التخلص من الشيب وتغذية الشعر في نفس الوقت.

زيت الزيتون للتخلص من الشيب

يعتبر زيت الزيتون من المكونات الطبيعية التي تعمل على دكانة لون الشعر ومنحه اللون الأسود بشكل طبيعي، ومع مزجه بالعديد من المكونات الطبيعية الأخرى تتضاعف النتيجة، ولك ما سوف نوضحه لكم اليوم.

المكونات

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح.

ملعقتين كبيرتين من الحلبة البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

خطوات التحضير

في وعاء على النار نقوم بإضافة زيت الزيتون حتى يصبح قوامه أخف بكثير مما كان عليه. نبدأ في إضافة باقي المكونات له، والتقليب بمضرب يدوي صغير للغاية، حتى يصبح المزيج متجانس. التأكد من خلو الخليط من التكتلات، وتركه على النار حتى يغلي. يرفع المزيج ويترك جانباً حتى يهدأ قليلاً، وبعدها يطبق على الشعر الأبيض لتغطيته بالكامل. يترك على الشعر ربع ساعة على الأكثر ويغسل بالماء البارد. تكرر الوصفة مرتين أسبوعياً لحصول على النتيجة المطلوبة.

مأكولات وأعشاب طبيعية تساعد في القضاء على الشيب

هناك عدد كبير من الأطعمة والأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشعر الأبيض من خلال تناولها، ومن بينها: