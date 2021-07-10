أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتى فى البيت وسر تماسكها

طريقة عمل كفتة الحاتي هي من أكثر الأكلات التي تهتم ست البيت بمعرفتها حيث أنها أكلة يحبها أفراد أسرة كما يتم تقديمها في الافراح وايضا في موائد العزومات و سنوضح الطريقة التي تجعل الكفتة متماسكة علي الأسياخ ولا تفك أبداً والبهارات المستخدمة في تحضير الكفتة.

نصف كيلو من اللحم مفروم

متوسطة الحجم مبشورة

معلقتين كبار من لية الخروف وتكون مفرومة (شحم الخروف)

معلقتين كبار من الدقيق

معلقتين كبار تكون من النشا

ملعقة صغيرة من البكينج بودر

معلقه صغيره من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل اسود

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة صغيرة من بهارات لحمة

معلقه صغيره من القرفه اختيارى

مقادير عمل كفتة الحاتيطريقة كفتة الحاتي في الفرن

اولاً نحضر اناء ونضع 2 بصل مفروم واللحم المفروم ونضع معلقتين من لية الخروف وتكون مفرومة جيداً معلقتين من الدقيق وبعد ذلك نضع في الإناء معلقتين كبار من النشا وتكون نشا ممتازه ونضع معلقه صغيره من بيكنج بودر و قرفه ومعلقه صغيره من بهارات لحمه ومعلقه صغيره من فلفل اسود وملعقة صغيرة من زنجبيل وملعقه صغيره من الملح ونقلبهم جيداً بايدك حتى تكون متماسكه ثم بعد ذلك نقوم باحضار صينية وتكون مدهونة بالزيت ونبدأ في تصبيع الكفتة جيداً ونضع الكفتة بالسيخ او عود شيش طاووق أو ملعقة اكل ونضعها على النار ونضع في وسطها فحمه حتى تعطي ريحة وطعم جيد ونضع الفحمه لمدة خمس دقائق على النار.

كيلو لحمة مفرومة

ربع كيلو من اللية الضاني

2 بصلة متوسطة الحجم وتكون مبشورة

ربع كوب برغل ناعم لكل كيلو من اللحم

ملح

فلفل

معلقة صغيرة من السكر

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

طريقة أخرى لعمل كفته الحاتى على الفحم المقاديرطريقة عمل الكفته

اولاً نحضر اناء ونضع اللحم والبصل والبرغل ملح فلفل معلقة صغيرة من السكر ملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقلبهم جيداً ونحضر صينية مدهونة زيت ونبدأ في تصبيع الكفتة ممكن نصبعها علي السيخ او علي معلقة شيش طاووق ونحضر الفحم ونبدأ نرص علي الشبكة ونرص جنب الكفته اي خضروات طماطم بصل فلفل اخضر ولما تستوي نحضر طبق وناخذ الكفته من على النار ونرصها في الطبق