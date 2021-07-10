جربي وصفات إزالة شعر العانة بالفازلين بدون وجع وبأقل تكلفة بدلاً من الليزر

نقدم لكم عبر موقعنا وصفات إزالة شعر العانة بالفازلين، حيث أثبتت العديد من التجارب التي أجراها أكبر خبراء التجميل

في العالم فعالية الفازلين في إزالة شعر العانة، والتخلص منه نهائياً بدون وجع، حيث أنه يمتلك خصائص

تساعد على تقليل ظهور الشعر مع الاستمرار في تطبيقه، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على تفتيح لون الجسم،

وبالتالي يكون حل طبيعي وموفر بدلاً من الليزر، فلا تتمكن جميع الفتيات من اللجوء إلى الليزر

الذي يحتاج إلى وقت طويل وتكلفة عالية، وسوف ننشر لكم وصفات الفازلين لإزالة الشعر في هذا المقال.

وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين

مكونات الوصفة:

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من اللبن السائل.

نصف ملعقة من الكركم البودرة (يمكن شرائه من العطار).

ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص.

في بولة نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة وذات قوام متماسك.

نقوم بتوزيع هذه العجينة على منطقة العانة وأماكن الشعر الزائد.

يجب فرد العجينة في نفس اتجاه نمو الشعر.

نتركها على الجسم حتى تجف نهائياً.

ثم نقوم بنزعها في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر لإزالة الشعر الزائد من جذوره.

نقوم بغسل المنطقة بعد إزالة الشعر منها بالماء البارد جداً.

ونستخدم كريم مرطب مناسب للمناطق الحساسة لترطيبها.

يجب تكرار هذه الوصفة مع كل مرة إزالة الشعر، ونلاحظ قلة الشعر الزائد في كل مرة حتى يختفي تماماً.

طريقة تطبيق الوصفة:وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة

مكونات الوصفة:

ملعقة من النشا.

حوالي ملعقة من السكر.

تقربيا ملعقة من الفازلين.

بياض عدد 1 بيضة.

نقوم بمزج المكونات المذكورة مع بعضها البعض في وعاء حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ونقوم بتوزيعها على أماكن الشعر الزائد في الجسم.

ونتركها حتى تجف تماماً، ثم نقوم بتقشير العجينة من على الجسم بلطف.

ثم نشطف هذا المكان بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

يمكن مسحها بقطنة مغموسة في ماء الورد لترطيبها.

ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع والاستمرار عليها حتى نحصل على النتيجة المطلوبة، ونتخلص من الشعر الزائد نهائياً.

طريقة تطبيق الوصفة: