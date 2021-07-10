كنز التفتيح الفورى المذهل لليدين والقدمين تفتيح عقل الأصابع والكوع و الركب من اول استعمال

كنز التفتيح الفورى المذهل لليدين والقدمين ، يبحث أغلب الفتيات دائما وبالأخص صاحبه البشره الجافة والدهنيه، يعانون من بعض المشاكل في اليدين والقدمين والتي تسبب لهم احراج امام الجميع اذا كانت الخشونة التي تظهر في القدمين أو التشققات، ولكننا نعلم جيدا أهمية البشرة لدى جميع السيدات والفتيات وبالاخص المقبلين على الزواج لذلك وجدنا اليوم حل سهل وسريع ،يخلصنا ايضا من اسمرار الجلد في اليدين والقدمين وتشققاته خشونة البشرة بشكل عام، كما أن يعتبر كريم مميز سوف نقوم باستخدامه من داخل المنزل، وهذا التي قامت بإثباته بعض خبراء التجميل المتخصصين في العناية بالبشرة والتفتيح الدائم والترطيب كما انه يحتوى على الكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة جدا للبشرة ،فتابعونا من خلال موقع ثقفنى. كنز التفتيح الفورى المذهل لليدين والقدمين بياض بيضة والدقيق و نشا المكونات : خمس ملاعق من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من فيتامين e.

بياض بيض 2. الطريقة : اولا ياعزيزتي يمكنك ان تقوم بوضع الدقيق مع النشا مع اضافة عصير الليمون.

ثم نقوم بإضافة فيتامين e.

نخلط الان المكونات حتى تمتزج جيدا.

ونبدأ بوضع البيض كما أصبح لدينا مزيج كريمي في علبة محكمة الغلق.

يجب ايضا أن نقوم باستخدام هذا الكريم قبل النوم مباشرة على اليدين والقدمين للتفتيح الفورى .

يمكنك أيضا أن تقوم بوضع هذا المزيج قبل النوم مباشرة. زيت السمسم وماء الورد المكونات : ملعقة السمسم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين من عصير الليمون. الطريقة: يخلط جميع المكونات جيدا من زيت السمسم وعصير الليمون وماء الورد.

ثم نبدأ بوضع هذا المزيج في علبة محكمة الغلق

نضع هذا المزيج بشكل دائم على اليدين والقدمين.

يمكن أن نقوم باضافة القليل من الكريم ونقوم بوضعها على اليدين والقدمين.

اللون الوردي المميز نحصل عليه من خلال هذا الماسك.

يتم تكرارها مرتين في الاسبوع لكي نحصل على النتائج المرغوب فيها من تنعيم وترطيب الجلد.

والتخلص من البقع التي تسببها أشعة الشمس الفوق بنفسجية والحصول على يدين وقدمين ناعمتين وجميلين بدون سواد ولا تجاعيد ولا بقع. كنز التفتيح الفورى المذهل لليدين والقدمين الوسوم

كنز التفتيح الفورى المذهل لليدين والقدمين ، يبحث أغلب الفتيات دائما وبالأخص صاحبه البشره الجافة والدهنيه، يعانون من بعض المشاكل في اليدين والقدمين والتي تسبب لهم احراج امام الجميع اذا كانت الخشونة التي تظهر في القدمين أو التشققات، ولكننا نعلم جيدا أهمية البشرة لدى جميع السيدات والفتيات وبالاخص المقبلين على الزواج لذلك وجدنا اليوم حل سهل وسريع ،يخلصنا ايضا من اسمرار الجلد في اليدين والقدمين وتشققاته خشونة البشرة بشكل عام، كما أن يعتبر كريم مميز سوف نقوم باستخدامه من داخل المنزل، وهذا التي قامت بإثباته بعض خبراء التجميل المتخصصين في العناية بالبشرة والتفتيح الدائم والترطيب كما انه يحتوى على الكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة جدا للبشرة ،فتابعونا من خلال موقع ثقفنى. كنز التفتيح الفورى المذهل لليدين والقدمين بياض بيضة والدقيق و نشا المكونات : خمس ملاعق من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من فيتامين e.

بياض بيض 2. الطريقة : اولا ياعزيزتي يمكنك ان تقوم بوضع الدقيق مع النشا مع اضافة عصير الليمون.

ثم نقوم بإضافة فيتامين e.

نخلط الان المكونات حتى تمتزج جيدا.

ونبدأ بوضع البيض كما أصبح لدينا مزيج كريمي في علبة محكمة الغلق.

يجب ايضا أن نقوم باستخدام هذا الكريم قبل النوم مباشرة على اليدين والقدمين للتفتيح الفورى .

يمكنك أيضا أن تقوم بوضع هذا المزيج قبل النوم مباشرة. زيت السمسم وماء الورد المكونات : ملعقة السمسم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين من عصير الليمون. الطريقة: يخلط جميع المكونات جيدا من زيت السمسم وعصير الليمون وماء الورد.

ثم نبدأ بوضع هذا المزيج في علبة محكمة الغلق

نضع هذا المزيج بشكل دائم على اليدين والقدمين.

يمكن أن نقوم باضافة القليل من الكريم ونقوم بوضعها على اليدين والقدمين.

اللون الوردي المميز نحصل عليه من خلال هذا الماسك.

يتم تكرارها مرتين في الاسبوع لكي نحصل على النتائج المرغوب فيها من تنعيم وترطيب الجلد.

والتخلص من البقع التي تسببها أشعة الشمس الفوق بنفسجية والحصول على يدين وقدمين ناعمتين وجميلين بدون سواد ولا تجاعيد ولا بقع. كنز التفتيح الفورى المذهل لليدين والقدمين

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