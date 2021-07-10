طريقة تنظيف الممبار في دقائق وعمل الممبار بالخلطة السحرية خلطة المطاعم الرهيبة

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طريقة تنظيف الممبار في دقائق وعمل الممبار بالخلطة السحرية، الممبار من الأكلات المصرية التي لها طعم لذيذ ويعشقها الجميع، أعداد المبار سهل وبسيط ولا يحتاج الكثير من المجهود والوقت، قم بمعرفة طريقة تنظيفه بكل سهولة وتحضير الممبار.
طريقة تنظيف الممبار في دقائق وعمل الممبار بالخلطة السحرية
من أسهل الطرق التي يمكنك تطبيقها في تنظيف الممبار، والتي يتم استخدامها من قبل الكثير من السيدات.مكونات تنظيف الممبار بمكونات بسيطة
- مقدار من ماء مساوي لكمية الممبار.
- خل.
- ملح.
- بيكربونات الصوديوم.
- ليمون.
طريقة تنظيف بسوله في المنزل
- في وعاء قومي بوضع كمية الممبار وقومي بتغطيتها بالماء.
- ضعي كل من الملح والخل والبيكربونات الصوديوم.
- قومي بتقليب جميع المكونات مع الفرك الخفيف.
- اتركي الممبار في الخليط السابق لمدة 30 دقيقة.
- باستخدام السكين قومي بكشط الممبار وإزالة الدهون والأوساخ.
- استخدمي السكين برفق حتى لا ينقطع الممبار.
- بعد تنظيف الممبار ضعي في وعاء وضعي عصير الليمون عليه.
- قومي بتقليبه معًا ويترك لبعض الوقت.
- يغسل الممبار بعد ذلك جيدًا وهكذا يصبح الممبار جاهز للتحضير.
طريقة عمل الممبار بطريقة سهله وبسيطة في المنزل
قد يحرص الكثير من الناس تناول الممبار في الأعياد لذلك سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل الممبار في المنزلمكونات حشوة المببار في المنزل
- عصير كيلو طماطم.
- بصلة مبشورة.
- ربطة كسبرة، ربطة بقدونس، ربطة شبت.
- 3 أكواب رز مصري.
- توابل حسب الرغبة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زبدة أو زيت.
طريقة تحضير حشوة الممبار بمكونات بسيطة
- في وعاء على النار يوضع البصل ويظل في التلقيب حتى كرملة لونه وبعد ذلك يوضع عصير الطماطم.
- بعد تكوين الصلصة وإزالتها من النار، يتم تقطيع الكسبرة والبقدونس والشبت عليها.
- بعد ذلك ضع الأرز المصري بعد غسله وضع التوابل وقلب الخليط جيدًا.
- يتم حشو الممبار بالخلطة السابق تحضيرها.
- تستطيع استخدام القمع في حشوها للتسهيل، بعد ذلك يقطع.
- في وعاء على النار قم بسلق الممبار لمدة ساعة.
- بعد إزالة الممبار من مياه السلق تستطيع تحميره في الزيت أو وضعه تحت الشواية.
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طريقة تنظيف الممبار في دقائق وعمل الممبار بالخلطة السحرية، الممبار من الأكلات المصرية التي لها طعم لذيذ ويعشقها الجميع، أعداد المبار سهل وبسيط ولا يحتاج الكثير من المجهود والوقت، قم بمعرفة طريقة تنظيفه بكل سهولة وتحضير الممبار.
طريقة تنظيف الممبار في دقائق وعمل الممبار بالخلطة السحرية
من أسهل الطرق التي يمكنك تطبيقها في تنظيف الممبار، والتي يتم استخدامها من قبل الكثير من السيدات.مكونات تنظيف الممبار بمكونات بسيطة
- مقدار من ماء مساوي لكمية الممبار.
- خل.
- ملح.
- بيكربونات الصوديوم.
- ليمون.
طريقة تنظيف بسوله في المنزل
- في وعاء قومي بوضع كمية الممبار وقومي بتغطيتها بالماء.
- ضعي كل من الملح والخل والبيكربونات الصوديوم.
- قومي بتقليب جميع المكونات مع الفرك الخفيف.
- اتركي الممبار في الخليط السابق لمدة 30 دقيقة.
- باستخدام السكين قومي بكشط الممبار وإزالة الدهون والأوساخ.
- استخدمي السكين برفق حتى لا ينقطع الممبار.
- بعد تنظيف الممبار ضعي في وعاء وضعي عصير الليمون عليه.
- قومي بتقليبه معًا ويترك لبعض الوقت.
- يغسل الممبار بعد ذلك جيدًا وهكذا يصبح الممبار جاهز للتحضير.
طريقة عمل الممبار بطريقة سهله وبسيطة في المنزل
قد يحرص الكثير من الناس تناول الممبار في الأعياد لذلك سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل الممبار في المنزلمكونات حشوة المببار في المنزل
- عصير كيلو طماطم.
- بصلة مبشورة.
- ربطة كسبرة، ربطة بقدونس، ربطة شبت.
- 3 أكواب رز مصري.
- توابل حسب الرغبة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زبدة أو زيت.
طريقة تحضير حشوة الممبار بمكونات بسيطة
- في وعاء على النار يوضع البصل ويظل في التلقيب حتى كرملة لونه وبعد ذلك يوضع عصير الطماطم.
- بعد تكوين الصلصة وإزالتها من النار، يتم تقطيع الكسبرة والبقدونس والشبت عليها.
- بعد ذلك ضع الأرز المصري بعد غسله وضع التوابل وقلب الخليط جيدًا.
- يتم حشو الممبار بالخلطة السابق تحضيرها.
- تستطيع استخدام القمع في حشوها للتسهيل، بعد ذلك يقطع.
- في وعاء على النار قم بسلق الممبار لمدة ساعة.
- بعد إزالة الممبار من مياه السلق تستطيع تحميره في الزيت أو وضعه تحت الشواية.
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