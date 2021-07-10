6 طرق لعلاج اسمرار البشرة من الشمس وتفتيحها بأمان وتوحيد لونها

طرق لعلاج اسمرار البشرة من الشمس نقدمها لكِ من أجل إعادة تفتيح البشرة حتى تعود إلى لونها الطبيعي، تؤثر شمس الصيف الحارقة على بشرتنا بشكل كبير، وتؤدي إلى اسمرار لونها رغم حرصنا على تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر ووضع كريمات الوقاية من الشمس باستمرار، ورغم ذلك لا نسلم من طباعة تأثير الشمس على وجوهنا وأجسامنا، فماذا نستخدم في علاج اسمرار البشرة بسبب آشعة الشمس من منتجات، أو روتين تفتيح البشرة السمراء حتى نستعيد لون البشرة الطبيعي بعد تأثير الشمس الحارق في فترة الصيف، هذا ما سنعرفه في السطور التالية.

طرق لعلاج اسمرار البشرة من الشمس علاج إلتهابات البشرة

أول خطوة لعلاج اسمرار البشرة الناتج عن التعرض للشمس هو علاج الأجزاء الملتهبة من البشرة أولاً، إذا كانت إلتهابات البشرة شديدة وعلى شكل بقع حمراء مؤلمة منتشرة على البشرة والجسم، ننصحك باستخدام الكريمات المضادة للالتهابات والتي تحتوي على المادة الفعالة بيتاميثازون، وتتوفر في شكل كريمات توجد بالصيدليات مع اختلاف مسمياتها، استمري في وضع تلك الكريمات لمدة ثلاثة أيام بشكل منتظم حتى تزول الإلتهابات تماماً.

كريمات تقشير البشرة

التخلص من الطبقة السمراء للبشرة هو مسؤولية كريمات التقشير، يمكنك الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية لتحديد نسبة المادة الفعالة التي تناسب بشرتك، فكرينات التقشير قوية على البشرة، وقد تؤدي إلى تعرض بشرتك الالتهاب مرة أخرى إذا استخدمت بتركيز أكبر أو بجرعة أكثر من المعتاد، بشكل عام يمكنك استخدام الكريمات التي تحتوي على مادة الرتينوين أو فيتامين A.

صابون تفتيح البشرة

استخدام صابون مغربي أو صابون طبي خالي من الكيماويات في غسل بشرتك، لمساعدتك على استعادة لون بشرتك الطبيعي مع عدم تهيجها.

كريمات ترطيب البشرة

هي خطوة رئيسية ومهمة جداً في علاج بشرتك السمراء بسبب الشمس، تستخدم كريمات الترطيب مرتين يومياً صباحاً ومساءً بعد الانتهاء من علاج اسمرار البشرة.

ماسكات تفتيح البشرة

هناك الكثير من ماسكات تفتيح لون البشرة وتوحيدها مثل ماسك الكركم والزبادي، ضعي ملعقة صغيرة من كركم الجسم مع ملعقة كبيرة من الزبادي، وتفرد على الوجه ثم يغسل بعد ربع ساعة.

إجراءات الوقاية من الشمس

في حالة التعرض إلى الشمس مرة أخرى، عليكِ اتباع الإجراءات الواقية مثل ارتداء القبعة لتخفيف حدة آشعة الشمس، وارتداء النظارات الشمسية للوقاية محيط العين، واستخدام كريمات الوقاية من الشمس، والتي توفر وقاية تزيد عن 75 في المائة.