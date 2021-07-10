ماهي أعراض تكيس البنكرياس وما أسبابه

تكيس البنكرياس هو مرض نادر يصيب البنكرياس ويؤثر على وظائفه المهمة للجهاز الهضمي، ويحدث نتيجة تكون أكياس داخل البنكرياس أو خارجه، وعادة ما تكون أكياس مليئة بالسوائل والمخاط، إلا أن بعضها قد يتطور ليسبب أورام سرطانية، ولهذا المرض أعراض وأسباب ذكرها موقع "مايو كلينك" وهي:

أعراض تكيس البنكرياس:

وجود ألم شديد ومستمر في البطن.

تطور الألم ووصوله إلى الظهر.

الشعور المستمر بالغثيان وتكرار حدوث القيء.

فقدان الوزن دون مبرر

الشعور السريع بالشبع.

مشاكل واضطرابات في الجهاز الهضمي.

أسباب تكيس البنكرياس:

لم يكشف الطب عن سبب مباشر للإصابة بتكيس البنكرياس إلا أن هنالك بعض العوامل التي تسببه بشكل غير مباشر وهي:

الإصابة بمرض الكلية المتعددة الكيسات.

الإصابة المسبقة بمرض فون هيبل لينداو.

الاضطرابات الوراثية.

الإصابة بالتهاب البنكرياس.

التعرض لإصابة في البطن من الحوادث وغيرها.

الإفراط في شرب الكحول.

الإصابة بحصى المرارة.

أنواع تكيسات البنكرياس:

الأكياس الكاذبة وهي ناتجة عن التهاب البنكرياس.

الأورام الغدية الكيسية المصلِّيَة وهي تصيب النساء عند التقدم بالسن.

الأورام الكيسية المخاطية تصيب النساء في منتصف العمر.

الورم الحليمي المخاطي القنوي يصيب النساء والرجال بعد عمر الخمسين.

الأورام الحليمية الكاذبة الصلبة وهي نادرة.

ورم الغدد الصم العصبية الكيسي غالبًا ما تكون سرطانية.

علاج تكيس البنكرياس:

يحتاج مرض تكيس البنكرياس إلى تشخيص دقيق من قبل طبيب مختص للوقوف على الأسباب ونوع المرض، ثم يحتاج العلاج إلى فترة ليست بقصيرة، يتم خلالها إخضاع المريض لعدد من العلاجات منها:

مراقبة تطور التكيس ويمكن أن يترك في حال ثبات حجمه وعدم تفاقم الحالة.

تصريف سوائل الأكياس وذلك بعملية يستخدم بها المنظار.

الخضوع لجراحة لإزالة الأكياس يتبعها علاج طبي للسيطرة على المضاعفات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.