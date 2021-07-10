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جمانة الصباغ السبت,10 تموز (يوليو) 2021 - 13:09
7 نصائح طبية لمرضى القلب قبل التوجه للحج، دوت الخليج نصائح ضرورية يحتاجها كافة الحجاج الذين يواجهون مشقة بدنية شديدة أثناء أداء مناسك الحج خصوصاً خلال فصل الصيف الحار. وبالأخص لمرضى القلب من الحجاج ممن قد يفاقم الحج من وضعهم الصحي الحرج ويشكَل خطراً على حياتهم، ويجعلهم غير قادرين على إكمال المناسك.
لذا يجب على مرضى القلب معرفة الإجراءات الوقائية التي تحميهم من مشقة الحج وعدم تعربض حياتهم للخطر، من خلال اتباع بعض النصائح التي نوردها لكم اليوم وفقاً لمعلومات جمعناها من مصادر عدة.
7 نصائح طبية لمرضى القلب قبل التوجه للحج
في مقالة منشورة للدكتور خالد عبد الله النمر على موقع جريدة "الرياض" السعودية، أورد الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين مجموعة من النصائح الطبية والتوعوية لمرضى القلب فيما يخص حالتهم الصحية أثناء أداء مناسك الحج.
و7 نصائح طبية لمرضى القلب قبل التوجه للحج كما أفاد بها د. النمر:
- وضع إسوارة صحية تساعد في إنقاذ مريض القلب في حال تعرضه لمضاعفات صحية أثناء الحج، خاصة في حال التعرض للإغماء أو التعب الشديد، ما يسهَل على مقدمي الرعاية الطبية تقديم العلاج المناسب لمرضى القلب بسرعة وفاعلية.
- حمل تقرير طبي باللغة الإنجليزية عن حالته، يشرح وبالتفصيل قدرة عضلة القلب والعمليات التي خضع لها المريض وغيرها من تفاصيل الحالة المرضية والعلاجات، لتسهيل العمل على مقدمي الرعاية الصحية ممن يتحدثون الإنكليزية فقط لتقديم العلاج المناسب.
- أخذ كمية كافية من أدوية القلب التي يحتاجها المريض، خصوصاً أدوية تنظيم ضربات القلب وأدوية نيتروجلسرين، مع الإشارة إلى ان تركيز الأدوية ومسمياتها التجارية يختلف من بلد لأخر.
- تجنب أداء مناسك الحج وقت الزحام والابتعاد عن التدافع، الذي يعرَض مرضى القلب للإجهاد البدني وارتفاع ضغط الدم والانفعال، وأيضاً صعوبة تناول الدواء في الأماكن المزدحمة. وبحسب الدراسات، فإن 40% من وفيات الحجاج دوت الخليج بسبب أمراض القلب.
- تجنب الأطعمة الدسمة، والأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث، وعدم الإفراط في تناول الملح، والإكثار من شرب السوائل لمنع الجفاف والإعياء اللذين يضعفان صحة مريض القلب، خاصة إذا ما ترافقت مع الغثيان والتقيؤ المتكرر.
- حمل جهاز مراقبة الضغط طوال الوقت، لقياس ضغط الدم في حال الشعور بالتعب وعدم القدرة على متابعة المناسك، وإخطار مقدمي الرعاية الصحية بأي ارتفاع أو انخفاض حاد في مستويات الضغط. فضلاً عن تجنب استخدام مدرات البول التي تسبب هبوطاً حاداً في الضغط في الأجواء الحارة.
- عدم إهمال أي عرض صحي يحصل لمريض القلب، مثل الشعور بالألم في الصدر أو ضيق التنفس. وينصح مرضى القلب بالذهاب للطبيب في حال الشعور بأعراض قلبية أخرى مثل الإغماء، والدوخة، وتسارع ضربات القلب، والنزيف الخارجي من الأنوف أو الجهاز الهضمي.
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