7 نصائح طبية لمرضى القلب قبل التوجه للحج، دوت الخليج نصائح ضرورية يحتاجها كافة الحجاج الذين يواجهون مشقة بدنية شديدة أثناء أداء مناسك الحج خصوصاً خلال فصل الصيف الحار. وبالأخص لمرضى القلب من الحجاج ممن قد يفاقم الحج من وضعهم الصحي الحرج ويشكَل خطراً على حياتهم، ويجعلهم غير قادرين على إكمال المناسك.

لذا يجب على مرضى القلب معرفة الإجراءات الوقائية التي تحميهم من مشقة الحج وعدم تعربض حياتهم للخطر، من خلال اتباع بعض النصائح التي نوردها لكم اليوم وفقاً لمعلومات جمعناها من مصادر عدة.

7 نصائح طبية لمرضى القلب قبل التوجه للحج

في مقالة منشورة للدكتور خالد عبد الله النمر على موقع جريدة "الرياض" السعودية، أورد الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين مجموعة من النصائح الطبية والتوعوية لمرضى القلب فيما يخص حالتهم الصحية أثناء أداء مناسك الحج.

و7 نصائح طبية لمرضى القلب قبل التوجه للحج كما أفاد بها د. النمر: