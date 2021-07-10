طريقة عمل الجبنة الرومي البيتي بخطوات بسيطة وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل الجبنة الرومي البيتي، الجبنة الرومي من أنواع الجبن التي لا غنى عنها في المنزل ويحبها الصغار والكبار، إلا أن شرائها من المحلات التجارية يجعلها غير معلومة المصدر وهذا ما يجعل الكثير من الأمهات يشعرون بالقلق بشأن إعطائها لأبنائهم، ويبحثون عن طريقة عمل الجبنة الرومي البيتي بطريقة مضمونة وبنظافة أمنة، حيث يعد الجبنة الرومي أحد مصادر البروتين وهي تحتوى بشكل كبير على بكتريا نافعة للجسم، وتعزز صحة الأمعاء، فيمكن تحضيره في المنزل بنكهات عديدة، سنقدم لكم من خلال موقعنا الطريقة المظبوطة لعمل الجبنة الرومي البيت مثل الجاهزة تماماً.

أفضل طريقة لعمل الجبنة الرومي البيتي

الجبنة الرومي من أشهر أنواع الجبن المتواجد دائماً على مائدة الإفطار والعشاء، بالإضافة إلى أنها من الأطعمة المحببة لدى كافة الفئات، يكثر شرائها من محلات الألبان، ونظراً لأسعارها الباهظة فضلت ربة المنزل أن تحضرها في البيت بطريقة أمنة دون شرائها من الخارج، تعد الجبنة الرومي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم الازم لسلامة الأسنان والعظام.

المكونات:

3 حبات من الجبنة المثلثات أي نوع تفضليه.

3 صفار بيض مفصول منه البياض.

كوب من لبن البودرة.

مقدار كوب زيت عباد شمس.

كوب من الماء النقي.

مقدار كوب من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود (غير مطحون).

طريقة التحضير: