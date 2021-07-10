حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت “لقاح كورونا” خلال موقع وزارة الصحة الكويتية

حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت، نتعف اليوم خلال هذا المقال على تفاصيل حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت، حيث حرصت وزارة الصحة في دولة الكويت على توفير اللقاح لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، لحمايتهم من خطر الاصابة بالفيروس خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد فقدان الآلاف من الأرواح خلال الفترة الماضية، لذلك تزداد عمليات البحث بشكل ملحوظ عن خطوات وكيفية التسجيل لحجز موعد للحصول على اللقاح عبر موقع وزارة الصحة الكويتية، وهو ما ما ستتعرفون علية خلال السطور القادمة تاعبو.

حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت

مع بداية تلقي وزارة الصحة الكثير من الطلبات لـ حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، للحصول على اللقاح سواء فايزر أو أسترازيكا، قامت وزارة الصحة الكويتية بنشر كافة التفاصيل عبر بيانات رسمية لها ومن أهم تلك التفاصيل أنها استبعدت بعض الفئات من الطلبات المتقدمة ويأتي في مقدمتهم : النساء الحوامل، من يعانون من أي من الأمراض المزمنة أو المعدية، الشباب أقل من 18 عاما، من يعانون من أمراض حساسية، من تلقى اللقاح خلال الثلاثين يوما الماضية، ويجب على المتقدم تعبئة كافة البيانات المطلوبة والتي تظهر له عبر الموقع، وعند التأكد من صحة البيانات واستيفاء كافة الشروط سوف تتواصل وزارة الصحة مع المتقدم لتحديد الموعد المحدد له لآخذ التطعيم.

خطوات حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

تم بالفعل تفعيل رابط حجز موعد تطعيم كورونا الكويت بشكل الكتروني خلال الأيام الماضية، وتم إتاحة التسجيل عن بعد عبر رابط موقع الوزارة، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية الآن عن كيفية وخطوات التسجيل لحجز موعد للحصول على اللقاح وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:-

يقوم المستعلم بالانتقال مباشرة إلى الرابط الإلكتروني ل حجز موعد تطعيم كورونا الكويت من هنا .

. ثم يقوم بالتوجه إلى خدمة المواطنون والمقيمون.

بعد ذلك يقوم بالضغط على خدمة الصحة.

ومن ثم تحديد خدمة قائمة التطعيم.

ويقوم بالنقر على تبويب ابدأ الخدمة.

سينتقل إلى الصفحة الإلكترونية الرئيسية الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

عليه بكتابة جميع البيانات المطلوبة.

ويحدد إذا كان يعاني من أي أمراض.

يضغط على تأكيد البيانات.

وسوف تظهر كافة المعلومات بشأن موعد حجز تطعيم كورونا بالتاريخ والمكان.