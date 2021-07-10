ماسك عصير البطاطس الرهيب: للحصول علي بشرة ناصعة البياض فوري2021

يعد ماسك عصير البطاطس الرهيب ، من أفضل الماسكات التي يمكن عملها داخل المنزل بخطوات سهلة للحصول علي بشرة ناصعة البياض حتي 7 درجات فوري، ويعتبر ماسك عصير البطاطس رهيب جدا في تفتيح البشرة ويجعلها اكثر بياض فوري من اول استعمال، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة خالية من العيوب وماسك البطاطس هو الحل، واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل ماسك عصير البطاطس الرهيب في الحصول علي بشرة ناصعة البياض من اول استعمال2021.

مكونات ماسك عصير البطاطس الرهيب للحصول علي بشرة ناصعة البياض

سوف نتعرف علي المكونات المطلوبة لعمل ماسك عصير البطاطس في المنزل من مكونات طبيعية جدا وفعالة في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

حبه كبيرة من ثمرة البطاطس.

قشور خيار.

معلقة من عصير الليمون.

معلقتين من النشا.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نقدم لكم أبسط طريقة لتحضير الماسك في المنزل بخطوات سهلة للغاية دون تعب ولا تكلفة ومن اول استعمال يجعل بشرتك ناصعة البياض وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار الخلاط ثم نضع فيه البطاطس وقشور الخيار ثم نضربهم جيد حتي تتجانس المكونات جيداً. ثم نضع الخليط في وعاء ونضيف عليه النشا وعصير الليمون ونقلبهم جيد حتي يصبح خليط كريمي متجانس. نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الماء ثم نقوم بتنشيف البشرة باستخدام المنشفة حتي تصبح البشرة صافية ونظيفة. ثم نضع كمية من الماسك عليها بتساوي علي جميع اجزاء الوجه ونترك الماسك لمدة 30 دقيقة ثم نغسل البشرة جيداً. نكرر العملية والوصفة علي هذا الطريقة يوميا في المساء لمدة 10 ايام وستلاحظين الفرق الكبير في التفتيح بشكل خرافي.

مكونات كريم البطاطس لإزالة التجاعيد من الوجه نهائيا

سوف نتعرف علي مكونات المستخدمة في عمل كريم البطاطس لإزالة التجاعيد بشكل كبيرة وفعال جدا من الوجه من اول استخدام وهي كالتالي:-

حبه من البطاطس.

معلقة من الكركم.

معلقة من القهوة.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف معا علي أسهل طريقة لتحضير الكريم الرهيب في المنزل الذي يعتبر معجزة من عند الله في ازالة التجاعيد من الوجه وهي كما يأتي:-