طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت مدخنة زي أكبر محلات الشاورما السوري

تعتبر الشاورما من أشهر المأكولات التي يتم تناولها في الشارع، نظراً لسهولة تناولها وعدم حاجتها إلى الجلوس أو الانتظار طويلاً، فهي معروفة بأكلات الشوارع أو الأكلات السريعة، وهي تعتبر ساندوتش يحتوي على نسبة كبيرة وعالية من العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، فهي غنية بالبرتين في الدجاج، والكربوهيدرات في الخبز، والفيتامينات والمعادن في الخضروات، مما يعني أنها وجبة متكاملة للغاية، وتعتبر الشاورما من الأكلات التي لها أصول تركية وشامية، وتم انتقالها منهم إلى الوطن العربي.

طريقة عمل الشاورما الأصلية

تعتبر الشاورما من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل باحترافية كبيرة، ومن جانبنا نقدم إليكم تكات إعدادها في المنزل بكل بساطة مثلا المحلات.

المكونات

1/2 كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح طولية.

1 كوب كبير من الزبادي.

مكعب من مرقة الدجاج.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

1/2 ملعقة صغيرة من الكاري.

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من توابل الفراخ.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

في وعاء كبير نقوم بمزج الزبادي مع الزيت والخل وجميع التوابل الموجودة. تقلب جيداً وبذلك نكون التتبيلة جاهزة، نقوم بوضع شرائح الدجاج بها وتقليبها جيداً. التأكد من أن جميع القطع متبلة بالكامل، وتحفظ في الثلاجة ساعتين على الأقل أو يوم كامل.

في طاسة على النار نقوم بتشويح قطع الدجاج حتى تكتسب اللون المحمص الجميل. وبعدها نقوم بإضافة حبتين من البصل المقطع شرائح رفيعه، وحبتين من الفلفل الرومي، وحبة من الطماطم. يتم تقليب جميع المكونات جيداً وتغطى وتترك على نار هادئة حتى تمام النضج. في الخبر السوري نقوم بوضع ملعقتين من الثومية، وشرائح الخيار المخلل، وكمية مناسبة من الشاروما، ونقوم بلفه من الجوانب وإغلاقه تماماً. تكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية بالكامل. في الشواية على النار نقوم بوضع القليل من الزيت وتشويح السندوتشات عليه حتى يصبح لونها ذهبي. تقدم ساخنة مع البطاطس المحمرة والكول سلو.

خطوات عمل سندوتش الشاورما اللذيذ