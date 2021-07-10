أٍسهل طريقة صبغ الشعر بالكركم في المنزل بلون أشقر ذهبي جذاب وثابت طبيعي في دقائق

صبغ الشعر هو السبيل الوحيد لدي جميع السيدات من أجل الحصول على إطلالة مميزة بين الجميع وأيام قليلة ويأتي عيد الأضحى وبسبب ذلك تلجأ السيدات إلى صبغ الشعر ولكن استعمال الصبغات التي تحتوي على مواد كيمائية تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ومقصف، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر بالكركم بمكونات بسيطة من بيتك فتابعونا. طريقة صبغ الشعر بالكركم طريقة صبغ الشعر بالكركم المكونات : كركم.

بابونج.

اذريون.

ماء مغلي. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بوضع كمية متساوية من جميع المكونات السابقة في الماء المغلي ونترك المزيج لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك نقوم بتصفية المزيج ونضعه على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء، تكرر هذه الخلطة 3 مرات يوميا ولمدة أسبوع لحين الحصول على اللون المطلوب.

محلول الكركم

محلول الكركم نحضر وعاء ونقوم بوضعه على النار ثم نضيف 2 كوب من الماء ونتركه حتى يغلي ثم نضيف 2 ملعقة من الكركم على الماء ونقلب المكونات حتى يذوب الكركم تماما، نرفع المزيج من النار ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضع منشفة على الكتفين ونضع المزيج في زجاجة ثم نقوم بوضعه على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.

حتى تقوم الصبغة بتغطية الشعر بالكامل ثم نقوم بتمشيط الشعر جيدا حتى يأخذ كل الشعر لون واحد بعد ذلك نترك المزيج على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو هذه الخلطة تساعد في الحصول على اللون الأشقر الذهبي خاصة إذا كان لون شعرك فاتح. فوائد الكركم للشعر يحتوي الكركم على خواص مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات ولذلك فهو يعالج التهاب وجفاف الفروة التي يحدث نتيجة وجود القشرة وذلك من خلال خلط الكركم مع زيت جوز الهند ويدهن الشعر بهذا المزيج مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من القشرة نهائيا.

يقوم الكركم بمعالجة قشرة الشعر وبالتالي يمنع تساقطه وهو يحتوي أيضا على فيتامينات ومعادن تقوم بتغذية بصيلات الشعر وبالتالي يجعل الشعر قوي ولامع، ويحافظ أيضا على تلف الشعر لأنه يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية ويمكن عمل ماسك الكركم وزيت الزيتون مرة واحدة أسبوعيا وسوف تندهشي من النتيجة. فوائد الكركم للشعر الوسوم

صبغ الشعر هو السبيل الوحيد لدي جميع السيدات من أجل الحصول على إطلالة مميزة بين الجميع وأيام قليلة ويأتي عيد الأضحى وبسبب ذلك تلجأ السيدات إلى صبغ الشعر ولكن استعمال الصبغات التي تحتوي على مواد كيمائية تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ومقصف، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر بالكركم بمكونات بسيطة من بيتك فتابعونا. طريقة صبغ الشعر بالكركم طريقة صبغ الشعر بالكركم المكونات : كركم.

بابونج.

اذريون.

ماء مغلي. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بوضع كمية متساوية من جميع المكونات السابقة في الماء المغلي ونترك المزيج لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك نقوم بتصفية المزيج ونضعه على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء، تكرر هذه الخلطة 3 مرات يوميا ولمدة أسبوع لحين الحصول على اللون المطلوب.

محلول الكركم

محلول الكركم نحضر وعاء ونقوم بوضعه على النار ثم نضيف 2 كوب من الماء ونتركه حتى يغلي ثم نضيف 2 ملعقة من الكركم على الماء ونقلب المكونات حتى يذوب الكركم تماما، نرفع المزيج من النار ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضع منشفة على الكتفين ونضع المزيج في زجاجة ثم نقوم بوضعه على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.

حتى تقوم الصبغة بتغطية الشعر بالكامل ثم نقوم بتمشيط الشعر جيدا حتى يأخذ كل الشعر لون واحد بعد ذلك نترك المزيج على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو هذه الخلطة تساعد في الحصول على اللون الأشقر الذهبي خاصة إذا كان لون شعرك فاتح. فوائد الكركم للشعر يحتوي الكركم على خواص مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات ولذلك فهو يعالج التهاب وجفاف الفروة التي يحدث نتيجة وجود القشرة وذلك من خلال خلط الكركم مع زيت جوز الهند ويدهن الشعر بهذا المزيج مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من القشرة نهائيا.

يقوم الكركم بمعالجة قشرة الشعر وبالتالي يمنع تساقطه وهو يحتوي أيضا على فيتامينات ومعادن تقوم بتغذية بصيلات الشعر وبالتالي يجعل الشعر قوي ولامع، ويحافظ أيضا على تلف الشعر لأنه يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية ويمكن عمل ماسك الكركم وزيت الزيتون مرة واحدة أسبوعيا وسوف تندهشي من النتيجة. فوائد الكركم للشعر

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