اصنعي كريم الخميرة والبنجر السحري لتوريد الخدود والشفايف وتسمين الوجه في ثواني

الخدود الوردية الطبيعي ذات المظهر الخلاب هي حلم جميع النساء، فتقوم بشراء العديد من مستحضرات التجميل للحصول على خدود وردية، ولكن ذلك يضر بالبشرة، واليوم سوف نقدم لك كريم طبيعي وبمكونات طبيعية وأمنة على البشرة ويعمل على توريد الخدود بشكل طبيعي لفترة طويلة وهو كريم البنجر والخميرة.

كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف

يعد كريم الخميرة والبنجر من اجمل الكريمات الطبيعية التي تعمل على توريد الخدود والشفايف أيضًا بشكل طبيعي ولا تسبب أي تهيج أو احمرار في البشرة، ويعمل أيضًا على إزالة التجاعيد والخطوط البيضاء الموجودة في الوجه، وإليكِ سيدتي كل شيء بالتفصيل عن كريم البنجر و الخميرة لتوريد الخدود والشفايف.

مكونات الكريم

2 ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

5 ملاعق كبيرة من عصير البنجر.

3 ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين الطبي.

2 ملعقة من زيت جوز الهند الخام.

طريقة الإعداد

في البداية يتم وضع كمية من المياه في إناء على نار متوسطة حتى تغلي.

بعد ذلك يتم وضع الفازلين الطبي وزيت جوز الهند الخام في وعاء أخر داخل وعاء الماء المغلي بحرص.

يتم تقليب الفازلين الطبي وزيت جوز الهند، بواسطة ملعقة معدنية ذات يد طويلة حتى يذوبوا تمامًا.

بعدها يتم رفعهم من إناء الماء المغلي وتركهم على جنب حتى يبردوا قليلًا.

بعد ذلك يتم وضع عصير البنجر والخميرة وتقليب المزيج جيدًا، بواسطة ملعقة خشبية صغيرة أو عن طريق خلة أسنان.

في عبوة محكمة الغلق يتم وضع خليط كريم البنجر والخميرة السائل السابق إعداده.

بعدها يتم وضع العبوة في الثلاجة حتى تتماسك وتصبح على هيئة كريم.

في البداية يتم غسل الوجه بالماء والغسول المناسب للبشرة.

بعدها يتم تجفيف الوجه جيدًا بواسطة فوطة قطنية.

بعد ذلك يتم أخذ كمية من كريم البنجر والخميرة بعد تمام تماسكه، ووضعها على الخدود والشفايف وتدليكها جيدًا.

يتم وضع كريم الخميرة والبنجر على الخدد والشفايف 3 مرات في اليوم وذلك لمدة 7 أيام متتالية.

يمكن استخدام كريم الخميرة والبنجر لتوريد كعب القدم أيضًا، فهو كريم طبيعي ذات نتائج فعالة.

طريقة الاستخدام