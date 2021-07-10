طريقة عمل الثومية بطرق أحترافيه بطعم المحلات المغرية

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طريقة عمل الثومية تشتهر المطاعم الكبري بتقديم أشهي وأشهر الصوصات التي تقدم بجانب الكاتشب وتحظي أعجاب الجميع وهي مرتبطة بالساندوتشات الجاهزة، والمشاوي، تقدم أيضا بجانب البطاطس المقرمشة المقلية التي تعمل على فتح الشهية، للجميع وأشتهرت المحلات السورية في مصر بتقديمها بطرق عديدة مختلفة.الثومية مكونها الأساسي الثوم. المكونات الأضافيه في الأعداد، البطاطس، مايونيز، نشا، بطاطس ومايونيز، البيض، بدون بيض، زبادي.
فوائد الثوم عديده منها يقوي الجهاز المناعي، يعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم، ينشط خلايا المخ، يخلص الجسم من السموم المتراكمة، يقي من مرض السرطان، يقلل نسبه الدهون في الدم، يساعد في زيادة معدلات الحرق عند تناوله، يعمل على زيادة الطاقة للجسم، يعمل على شد البشرة وتطويل الشعر، يعمل على فلتره السموم من القولون، يزيد من تدفق الدم في الجسم بأكمله.طريقة عمل الثومية بالمايونيز
المكونات
- علبة مايونيز كاملة.
- نصف كوب ماء.
- خمس فصوص ثوم مفروم.
- كوب زبادي كبير.
- نصف كوب زيت.
- ملعقتان كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقتان كبيرة خل أبيض.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق.
- نضيف الماء، النشا، الثوم.
- نقلبهم جميعاً على البارد.
- نضيف المقادير علي النار.
- نستمر في التقليب.
- حتي نحصل على خليط كريمي.
- نترك النشا تبرد تماماً.
- نضعها في الكبة.
- نضيف الزبادي، المايونيز.
- نضيف السكر، الملح، الخل.
- نخفق جميع المكونات جيداً، لمدة دقيقة.
- نضيف الزيت ونخفقهم مرة أخري.
- حتي يختفي الزيت تماما.
- نضعها في وعاء محكم الغلق.
- نضعها في الثلاجة حين الأستخدام.
المكونات
- ثلاث حبات بطاطس حجم وسط.
- خمس فصوص ثوم.
- ملعقة كبيرة خل.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
- عصير ليمونة.
- ربع كوب زيت.
طريقة التحضير
- نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات متساوية.
- نضعها في حلة ، نضع مقدار مناسب من الماء.
- ترفع على النار، ونتركها حتي يتم سلق البطاطس.
- نصفي البطاطس، نتركها جنباً.
- نضع في الخلاط فصوص الثوم.
- نضع الخل، فلفل أبيض، عصير الليمون.
- نخلطهم جيداً، حتي يتم فرم الثوم.
- نضيف بالتدريج البطاطس.
- نطحن جميع البطاطس.
- نضيف بالتدريج الزيت.
- نضربهم مرة أخري.
- حتي يختفي الزيت تماما.
- نصب الثومية في علبه محكمة الغلق.
الوسوم
طريقة عمل الثومية تشتهر المطاعم الكبري بتقديم أشهي وأشهر الصوصات التي تقدم بجانب الكاتشب وتحظي أعجاب الجميع وهي مرتبطة بالساندوتشات الجاهزة، والمشاوي، تقدم أيضا بجانب البطاطس المقرمشة المقلية التي تعمل على فتح الشهية، للجميع وأشتهرت المحلات السورية في مصر بتقديمها بطرق عديدة مختلفة.الثومية مكونها الأساسي الثوم. المكونات الأضافيه في الأعداد، البطاطس، مايونيز، نشا، بطاطس ومايونيز، البيض، بدون بيض، زبادي.
فوائد الثوم عديده منها يقوي الجهاز المناعي، يعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم، ينشط خلايا المخ، يخلص الجسم من السموم المتراكمة، يقي من مرض السرطان، يقلل نسبه الدهون في الدم، يساعد في زيادة معدلات الحرق عند تناوله، يعمل على زيادة الطاقة للجسم، يعمل على شد البشرة وتطويل الشعر، يعمل على فلتره السموم من القولون، يزيد من تدفق الدم في الجسم بأكمله.طريقة عمل الثومية بالمايونيز
المكونات
- علبة مايونيز كاملة.
- نصف كوب ماء.
- خمس فصوص ثوم مفروم.
- كوب زبادي كبير.
- نصف كوب زيت.
- ملعقتان كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقتان كبيرة خل أبيض.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق.
- نضيف الماء، النشا، الثوم.
- نقلبهم جميعاً على البارد.
- نضيف المقادير علي النار.
- نستمر في التقليب.
- حتي نحصل على خليط كريمي.
- نترك النشا تبرد تماماً.
- نضعها في الكبة.
- نضيف الزبادي، المايونيز.
- نضيف السكر، الملح، الخل.
- نخفق جميع المكونات جيداً، لمدة دقيقة.
- نضيف الزيت ونخفقهم مرة أخري.
- حتي يختفي الزيت تماما.
- نضعها في وعاء محكم الغلق.
- نضعها في الثلاجة حين الأستخدام.
المكونات
- ثلاث حبات بطاطس حجم وسط.
- خمس فصوص ثوم.
- ملعقة كبيرة خل.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
- عصير ليمونة.
- ربع كوب زيت.
طريقة التحضير
- نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات متساوية.
- نضعها في حلة ، نضع مقدار مناسب من الماء.
- ترفع على النار، ونتركها حتي يتم سلق البطاطس.
- نصفي البطاطس، نتركها جنباً.
- نضع في الخلاط فصوص الثوم.
- نضع الخل، فلفل أبيض، عصير الليمون.
- نخلطهم جيداً، حتي يتم فرم الثوم.
- نضيف بالتدريج البطاطس.
- نطحن جميع البطاطس.
- نضيف بالتدريج الزيت.
- نضربهم مرة أخري.
- حتي يختفي الزيت تماما.
- نصب الثومية في علبه محكمة الغلق.
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