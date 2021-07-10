معجزة كريم الأرز الكوري لتقشير وتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع والتجاعيد سيجعلك ملكة جمال

تختلف أنواع البشرة من فتاة الي فتاة اخرى لذلك فإن طرق العناية بالبشرة مختلفة وفقا لاختلاف نوع البشرة، البشرة الحساسة تحتاج إلى عناية خاصة واستخدام مواد طبيعية في تقشيرها والبعد عن المواد التي تحمل املاح في داخلها أثناء عملية التقشير، البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج تنظيم بشكل يومي ومستمر على مدار الأربعة وعشرين ساعة. خلطة الأرز لتقشير البشرة في المنزل في دقائق خلطة الأرز لتقشير البشرة في المنزل في دقائق المكونات: اربع معالق كبيرة من الأرز.

ثلاث معالق من ماء الورد.

كوب ماء فاتر.

مكعبات الثلاجة.

خلاط. طريقة التحضير نضع اربع معالق من الأرز الأبيض في كوب ماء فاتر لمدة ثمانية وأربعون ساعة.

بعد مرور الوقت نجد أن حبيبات الارز تخمرت جيدا وأصبحت جاهزة لتحضير سلطة الأرز لتقشير البشرة.

في الخلاط نضع كوب الأرز بالماء الذي نقع فيه لمدة يومين.

نضيف علي الارز في الخلاط ثلاث معالق من ماء الورد.

نقوم بتشغيل الخلاط لخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض لكي تصبح خليطا واحدا.

نحضر مكعبات الثلاجة ونقوم بغسلهم جيدا ثم نضع خليط الأرز في المكعبات ونضع المكعبات في الفريزر لكي يتم تجميدها.

روتين استخدام تقشير الوجه لكي نحصل على بشرة صافية في الصباح نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

وترك الوجه حتي يجف ومن الممكن تنظيفها بفوطة خاصة بالوجه.

نخرج مكعب الأرز و نقوم بتمشيطه على جميع أجزاء الوجه.

يعمل مكعب الأرز المثلج على غلق المسام وتنظيف البشرة.

بعد الإنتهاء من تمشية مكعب الأرز وماء الورد المثلج على الوجه نقوم بتدليك الوجه بحركات دائرية لمدة ثلاث دقائق حتى يجف الماسك.

عندما نقوم بعمل حركات دائرية في البشرة بعد توزيع مكعب الأرز المثلج الذي يحتوي علي قطع صغيرة من الأرز التي تعمل علي إزالة الجلد الميت من البشرة بالإضافة إلى أنها تنظف المسام وتزيل الدهون من البشرة وتعزز من إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة.

نترك الماسك علي الوجه حتي يجف تماما ثم نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

يكرر استخدام مكعب الأرز لتقشير البشرة مرة يوميا.

يعمل مكعب الأرز على تقشير الوجه وغلق المسام وتفتيح لون البشرة. طريقة التحضير الوسوم

تختلف أنواع البشرة من فتاة الي فتاة اخرى لذلك فإن طرق العناية بالبشرة مختلفة وفقا لاختلاف نوع البشرة، البشرة الحساسة تحتاج إلى عناية خاصة واستخدام مواد طبيعية في تقشيرها والبعد عن المواد التي تحمل املاح في داخلها أثناء عملية التقشير، البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج تنظيم بشكل يومي ومستمر على مدار الأربعة وعشرين ساعة. خلطة الأرز لتقشير البشرة في المنزل في دقائق خلطة الأرز لتقشير البشرة في المنزل في دقائق المكونات: اربع معالق كبيرة من الأرز.

ثلاث معالق من ماء الورد.

كوب ماء فاتر.

مكعبات الثلاجة.

خلاط. طريقة التحضير نضع اربع معالق من الأرز الأبيض في كوب ماء فاتر لمدة ثمانية وأربعون ساعة.

بعد مرور الوقت نجد أن حبيبات الارز تخمرت جيدا وأصبحت جاهزة لتحضير سلطة الأرز لتقشير البشرة.

في الخلاط نضع كوب الأرز بالماء الذي نقع فيه لمدة يومين.

نضيف علي الارز في الخلاط ثلاث معالق من ماء الورد.

نقوم بتشغيل الخلاط لخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض لكي تصبح خليطا واحدا.

نحضر مكعبات الثلاجة ونقوم بغسلهم جيدا ثم نضع خليط الأرز في المكعبات ونضع المكعبات في الفريزر لكي يتم تجميدها.

روتين استخدام تقشير الوجه لكي نحصل على بشرة صافية في الصباح نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

وترك الوجه حتي يجف ومن الممكن تنظيفها بفوطة خاصة بالوجه.

نخرج مكعب الأرز و نقوم بتمشيطه على جميع أجزاء الوجه.

يعمل مكعب الأرز المثلج على غلق المسام وتنظيف البشرة.

بعد الإنتهاء من تمشية مكعب الأرز وماء الورد المثلج على الوجه نقوم بتدليك الوجه بحركات دائرية لمدة ثلاث دقائق حتى يجف الماسك.

عندما نقوم بعمل حركات دائرية في البشرة بعد توزيع مكعب الأرز المثلج الذي يحتوي علي قطع صغيرة من الأرز التي تعمل علي إزالة الجلد الميت من البشرة بالإضافة إلى أنها تنظف المسام وتزيل الدهون من البشرة وتعزز من إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة.

نترك الماسك علي الوجه حتي يجف تماما ثم نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

يكرر استخدام مكعب الأرز لتقشير البشرة مرة يوميا.

يعمل مكعب الأرز على تقشير الوجه وغلق المسام وتفتيح لون البشرة. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم الأرز الكوري لتقشير وتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع والتجاعيد سيجعلك ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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