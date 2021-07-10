طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبيض البشرة 5 درجات وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة نهائيا

طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبيض البشرة 5 درجات، وصفات الخيار لتفتيح الوجه والجسم من بين الوصفات والخلطات الطبيعية الأفضل التي تستعمل لكل أنواع البشرة، واستعماله سهل كما أنه متوفر، ومن خلال الفقرات التالية نتعرف على الكيفية التي يمكننا بها استخدامه للحصول على بشرة أكثر صفاء، وأكثر بياض. طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبيض البشرة 5 درجات طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبيض البشرة 5 درجات مكونات الوصفة تكون كما يلي: شرائح خيار.

ماء ورد.

قطعة قطنية. طريقة تحضير واستعمال المزيج: نقوم بوضع المكونات بدورق الخلاط، وطحنهما معًا.

بعد ذلك تأتي خطوة التطبيق للخليط، وذلك بغمس القطنة بالخليط، وبنمرره فوق الجلد.

يترك المزيج فوق الجلد مدة حوالي ربع ساعة.

المزيج يساعد على الترطيب والتفتيح للبشرة.

ضرورة متابعة تطبيق الخليط بشكل مستمر، ومن الممكن أن يطبق بشكل يومي.

تلاحظين بعدها نعومة البشرة، والبشرة تزيد نضارتها. خلطات الخيار بالزبادي لتفتيح الوجه خلطات الخيار بالزبادي لتفتيح الوجه مكونات الوصفة كما يلي بالنقاط التالية: ثمرة خيار.

ملعقتان زبادي.

ملعقة جليسرين. طريقة التحضير والاستعمال: نقوم ببشر ثمرة الخيار.

نخلط الخيار الذي تم بشره مع كمية الزبادي، ونضيف كمية الجلسرين.

نقوم بالتطبيق المباشر للخليط على الوجه.

الانتظار لمدة زمنية قدرها ربع ساعة وذلك حتى تمتص البشرة كامل المواد الغذائية المتواجدة بالخيار، وكذلك بالزبادي.

بعد ذلك يشطف الشعر بالمياه الفاترة.

ضرورة الاستمرار في التطبيق للوصفة ثلاث مرات كل سبعة أيام.

الوصفة تؤتي نتائجها حال المواظبة على تطبيقها لثلاثة أشهر. افضل كريم طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد افضل كريم طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد الوصفة تعتمد على التحضير للمكونات التالية: ثمرة خيار ويتم بشرها.

ملعقة عسل.

ملعقة نشا.

ملعقة حليب.

قطرات عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام للخليط: يخلط الخيار مع كمية العسل واللبن.

يضاف بعد ذلك النشاء بالكمية المذكورة أعلاه.

لا بد من الاستمرار في التقليب حتى الحصول على القوام الملائم للتطبيق فوق خلايا البشرة.

نطبق الخليط فوق البشرة وبعدها نتركه حوالي عشر دقائق، وذلك قبل أن يشطف بالمياه الفاترة.

الخليط يفيد في التفتيح للبشرة، وجعلها أكثر نضارة وإشراق.

الخيار مع مكون العسل يفيد في الترطيب للبشرة، كما يزيل الخطوط الرفيعة الموجودة على الجلد، ويقلل من المسامات الواسعة علاوة على تأثير الخيار في التفتيح. الوسوم

طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبيض البشرة 5 درجات، وصفات الخيار لتفتيح الوجه والجسم من بين الوصفات والخلطات الطبيعية الأفضل التي تستعمل لكل أنواع البشرة، واستعماله سهل كما أنه متوفر، ومن خلال الفقرات التالية نتعرف على الكيفية التي يمكننا بها استخدامه للحصول على بشرة أكثر صفاء، وأكثر بياض. طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبيض البشرة 5 درجات طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبيض البشرة 5 درجات مكونات الوصفة تكون كما يلي: شرائح خيار.

ماء ورد.

قطعة قطنية. طريقة تحضير واستعمال المزيج: نقوم بوضع المكونات بدورق الخلاط، وطحنهما معًا.

بعد ذلك تأتي خطوة التطبيق للخليط، وذلك بغمس القطنة بالخليط، وبنمرره فوق الجلد.

يترك المزيج فوق الجلد مدة حوالي ربع ساعة.

المزيج يساعد على الترطيب والتفتيح للبشرة.

ضرورة متابعة تطبيق الخليط بشكل مستمر، ومن الممكن أن يطبق بشكل يومي.

تلاحظين بعدها نعومة البشرة، والبشرة تزيد نضارتها. خلطات الخيار بالزبادي لتفتيح الوجه خلطات الخيار بالزبادي لتفتيح الوجه مكونات الوصفة كما يلي بالنقاط التالية: ثمرة خيار.

ملعقتان زبادي.

ملعقة جليسرين. طريقة التحضير والاستعمال: نقوم ببشر ثمرة الخيار.

نخلط الخيار الذي تم بشره مع كمية الزبادي، ونضيف كمية الجلسرين.

نقوم بالتطبيق المباشر للخليط على الوجه.

الانتظار لمدة زمنية قدرها ربع ساعة وذلك حتى تمتص البشرة كامل المواد الغذائية المتواجدة بالخيار، وكذلك بالزبادي.

بعد ذلك يشطف الشعر بالمياه الفاترة.

ضرورة الاستمرار في التطبيق للوصفة ثلاث مرات كل سبعة أيام.

الوصفة تؤتي نتائجها حال المواظبة على تطبيقها لثلاثة أشهر. افضل كريم طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد افضل كريم طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد الوصفة تعتمد على التحضير للمكونات التالية: ثمرة خيار ويتم بشرها.

ملعقة عسل.

ملعقة نشا.

ملعقة حليب.

قطرات عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام للخليط: يخلط الخيار مع كمية العسل واللبن.

يضاف بعد ذلك النشاء بالكمية المذكورة أعلاه.

لا بد من الاستمرار في التقليب حتى الحصول على القوام الملائم للتطبيق فوق خلايا البشرة.

نطبق الخليط فوق البشرة وبعدها نتركه حوالي عشر دقائق، وذلك قبل أن يشطف بالمياه الفاترة.

الخليط يفيد في التفتيح للبشرة، وجعلها أكثر نضارة وإشراق.

الخيار مع مكون العسل يفيد في الترطيب للبشرة، كما يزيل الخطوط الرفيعة الموجودة على الجلد، ويقلل من المسامات الواسعة علاوة على تأثير الخيار في التفتيح.

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