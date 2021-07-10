بتتبيلة سرية زي الحاتي طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بطعم لذيذ هيخليكي متشتريهاش من بره

الفراخ المشوية من الأكلات المفضلة لدي الجميع سواء إذا كانت مقدمة مع أرز وسلطة خضراء أو مع طحينة وخبز اسمر، فهي لذيذة في جميع الحالات، واليوم سوف نقدم لكِ سيدتي الغالية طريقة لتتبيل الفراخ المشوية وجعلها ذات طعم شهي ولذيذ والسر هنا تتبيلة البهارات ورائحتها الجذابة.

طريقة تتبيلة الفراخ المشوية السرية

يرجع السر في رائحة وطعم الفراخ الرائعة في البهارات والكميات المضبوطة، واليوم سوف نخبرك سيدتي عن طريقة تحضيرها بالتتبيلة الخطيرة، وإليكِ مكونات وطريقة تحضير الوصفة.

مكونات الوصفة

دجاجة متوسطة الحجم، أو كيلو ونصف.

3 حبات من البصل.

حبة واحدة من الجزر.

حبة واحدة من البطاطس.

حبة واحدة من الكوسا.

حبة واحدة من الفلفل الحار.

مكونات التوابل

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الناعم.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الكاري.

مكونات المواد السائلة

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من المستردة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

في البداية يتم غسل الدجاجة جيدًا بالماء والدقيق.

بعد ذلك يتم تقطيع الدجاجة إلى 10 قطع بواسطة سكين حاد.

في وعاء عميق يتم وضع التوابل والمواد السائلة، ومزجها جيدًا مع بعضها البعض.

بعدها يتم وضع أجزاء الدجاجة في التتبيلة وتقليبها جيدًا، حتى تتشرب من التتبيلة.

يتم وضع الدجاج المتبل في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

في غضون ذلك يتم تقشير الخضراوات والبصل، وغسلهم جيدًا.

بعدها يتم تقطيع الخضار إلى شرائح بالطول أو على شكل دوائر.

بعد ذلك يتم إحضار قالب فرن متوسط الحجم، ويتم رص شرائح الخضار فيه ورش فوقها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بعدها يتم رص أجزاء الدجاجة فوق الخضار.

يتم تغليف قالب افرن بورق الألمونيوم جيدًا، وإدخاله الفرن علي درجة حرارة 200 لمدة ساعة أو حتى تمام التسوية.

بعد التسوية يتم إخراج الدجاجة مع شرائح الخضار في طبق تقديم وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير