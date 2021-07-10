تحضير احلى أصابع البسبوسة الشامية الذهبية الشهية في البيت

أصابع البسبوسة الشامية، أصابع البسبوسة المرملة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية المحببة إلى الجميع التي نستطيع تقديمها في جميع المناسبات المختلفة و خصوصاً في شهر رمضان الكريم حيث أنها لها طعم مميز ويجعلها محببة إلى الجميع ومع ذلك يتم تجهيزها بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت ولا مجهود ويفضلها مجموعة كبيرة من الأشخاص وخصوصاً في بلاد الشام.

أصابع البسبوسة الشامية

سوف نقوم بتقديم طريقة إعداد أصابع البسبوسة بكل سهولة في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة تستطيعين إعدادها لأولادك وتقديمها لهم بكل سهولة ويسر والحصول على نفس اطعمة التي تحصل عليها أثناء شرائها من المحلات الكبيرة.

كوبان من السميد الناعم.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كمية كافية من اللبن.

مقادير أصابع البسبوسةطريقة عمل الشربات

يتم تحضير الشربات عندما نقوم نحضر إناء ونضع به كوبان من السكر مع كوب ونصف من الماء ونضيف اليهم ملعقة من عصير الليمون مع ربع ملعقة من الفانيليا ونضع هذا الخليط على النار لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نرفعه ونتركه جانباً حتى يبرد ويتم استخدامه.

نحضر إناء غويط ونقوم بوضعها دي السميد مع البيكنج بودر مع الدقيق مع السكر والملح ويتم تقليبهم واخلطيهم جيداً.

نبدأ بعد ذلك بوضع السمنة ونبدأ بتقليب جميع المكونات حتى تتجانس.

إضافة اللبن تدريجيا ونستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة لها قوام متماسك.

نبدأ بعد ذلك بتشكيل العجينة على شكل أصابعه.

نضع أصابع البسبوسة في صواني الفرن المدهونة به الزبدة جيدا.

نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة قبل إدخال الصواني.

نبدأ بوضع الصواني في الفرن.

يتم ترك أصابع البسبوسة في الفرن حتى تصبح لونها ذهبي.

نبدأ بعد ذلك و إخراجها من الفرن وضع الشربات عليها.

يتم ترك أصابع البسبوسة حتى تبرد وبعد ذلك نبدأ وضعها في طبق التقديم و يتم تقديمها مع القهوة أو الشاي حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير أصابع البسبوسة