طريقة صبغ الحواجب في البيت وتشقيرها بمكونات طبيعية ومتاحة فكل بيت

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سوف نتعرف علي طريقة سهلة التحضير لتقومي بعمل صبغ الحواجب في البيت بمكونات طبيعية وبسيطة، تسعي أغلب النساء إلى البحث دائما عن كل ما هو جديد في عالم الموضة والجمال من أجل التجديد وزيادة جمال وجاذبية الوجه، ولأن الحواجب واحدة من أهم المناطق التي تساعد على إظهار ملامح الوجه تعتني أغلب السيدات بها وتبحث عن كل ما يزيد جمالها ويجعلها كثيفة وممتلئة.صبغ الحواجب
عملية صبغ الحواجب تعني تغيير لونها بشكل دائم، ولقد شهدت الفترة الأخيرة انتشارا واسعا لصبغات الشعر والحواجب، الأمر الذي تسبب في الحاق الضرر بالكثير من السيدات ذات البشرة الحساسة، نظرا لاحتواء الصبغات على مواد كيميائية ضارة، الأمر الذي دفع الكثير من النساء إلى البحث واستخدام الصبغات الطبيعية في البيت، ويمكنك أن تقومي بصبغ الحواجب بالقهوة في البيت بطريقة سهلة.صبغة الحواجب في البيت
يتوجب عليك قبل استخدام الصبغة أن تقومي ببعض الإجراءات وعدد من الخطوات، وذلك للحفاظ على الحواجب ولكي تحصلين علي مظهر متميز:
- يمكنك استخدام طبقة رقيقة من مادة الفازلين حول الحواجب للحفاظ على البشرة من التلطيخ بالصبغة.
- تنظيف الحواجب بشكل جيد قل البدء في التلوين واختيار لون الصبغة بالشكل الذي يناسب لون الشعر والبشرة.
- قومي باختيار فرشاة مناسبة لتقوم بتوزيع الصبغة بشكل جيد ومنسق.
قومي بإتباع الخطوات التالية لمعرفة الطريقة السهلة لكي تصبغين حواجبك في البيت، وللحصول علي نفس نتيجة مراكز التجميل.
- قومي بغمس الفرشاة في خليط الصبغة والتوزيع لها بداية من مقدمة الحاجب والتي تكون كثيفة في الغالب والتحرك بالفرشاة على شكل الحاجب.
- عليك التركيز على الجزء الأساسي للحاجب ومن ثم الانتقال إلى الشعيرات الصغيرة التي تكون على جانبي وحواف الحاجب.
- بعد الانتهاء من توزيع الصبغة عليك ترك الصبغة على الحواجب لمدة دقيقة واحدة.
- قومي باستخدام قطعة من القطن المبلل بالماء لإزالة بقايا ومكونات الصبغة والتأكد من ازالتها بشكل جيد.
- بعد الانتهاء من الصبغة وأزاله بقايا الصبغة عليك الانتظار فترة من الوقت حتي تجف بشكل جيد والتأكد من اللون الجديد للصبغة.
- إذا كان لون الحواجب بلون فاتح أكثر مما ترغبين يمكنك أعادة الصبغة مرة أخري.
- ولكن عليك أن تقومي بالتأكد من جفاف الحواجب بشكل جيد قبل استخدام الصبغة.
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سوف نتعرف علي طريقة سهلة التحضير لتقومي بعمل صبغ الحواجب في البيت بمكونات طبيعية وبسيطة، تسعي أغلب النساء إلى البحث دائما عن كل ما هو جديد في عالم الموضة والجمال من أجل التجديد وزيادة جمال وجاذبية الوجه، ولأن الحواجب واحدة من أهم المناطق التي تساعد على إظهار ملامح الوجه تعتني أغلب السيدات بها وتبحث عن كل ما يزيد جمالها ويجعلها كثيفة وممتلئة.صبغ الحواجب
عملية صبغ الحواجب تعني تغيير لونها بشكل دائم، ولقد شهدت الفترة الأخيرة انتشارا واسعا لصبغات الشعر والحواجب، الأمر الذي تسبب في الحاق الضرر بالكثير من السيدات ذات البشرة الحساسة، نظرا لاحتواء الصبغات على مواد كيميائية ضارة، الأمر الذي دفع الكثير من النساء إلى البحث واستخدام الصبغات الطبيعية في البيت، ويمكنك أن تقومي بصبغ الحواجب بالقهوة في البيت بطريقة سهلة.صبغة الحواجب في البيت
يتوجب عليك قبل استخدام الصبغة أن تقومي ببعض الإجراءات وعدد من الخطوات، وذلك للحفاظ على الحواجب ولكي تحصلين علي مظهر متميز:
- يمكنك استخدام طبقة رقيقة من مادة الفازلين حول الحواجب للحفاظ على البشرة من التلطيخ بالصبغة.
- تنظيف الحواجب بشكل جيد قل البدء في التلوين واختيار لون الصبغة بالشكل الذي يناسب لون الشعر والبشرة.
- قومي باختيار فرشاة مناسبة لتقوم بتوزيع الصبغة بشكل جيد ومنسق.
قومي بإتباع الخطوات التالية لمعرفة الطريقة السهلة لكي تصبغين حواجبك في البيت، وللحصول علي نفس نتيجة مراكز التجميل.
- قومي بغمس الفرشاة في خليط الصبغة والتوزيع لها بداية من مقدمة الحاجب والتي تكون كثيفة في الغالب والتحرك بالفرشاة على شكل الحاجب.
- عليك التركيز على الجزء الأساسي للحاجب ومن ثم الانتقال إلى الشعيرات الصغيرة التي تكون على جانبي وحواف الحاجب.
- بعد الانتهاء من توزيع الصبغة عليك ترك الصبغة على الحواجب لمدة دقيقة واحدة.
- قومي باستخدام قطعة من القطن المبلل بالماء لإزالة بقايا ومكونات الصبغة والتأكد من ازالتها بشكل جيد.
- بعد الانتهاء من الصبغة وأزاله بقايا الصبغة عليك الانتظار فترة من الوقت حتي تجف بشكل جيد والتأكد من اللون الجديد للصبغة.
- إذا كان لون الحواجب بلون فاتح أكثر مما ترغبين يمكنك أعادة الصبغة مرة أخري.
- ولكن عليك أن تقومي بالتأكد من جفاف الحواجب بشكل جيد قبل استخدام الصبغة.
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