طريقة صبغ الحواجب في البيت وتشقيرها بمكونات طبيعية ومتاحة فكل بيت

سوف نتعرف علي طريقة سهلة التحضير لتقومي بعمل صبغ الحواجب في البيت بمكونات طبيعية وبسيطة، تسعي أغلب النساء إلى البحث دائما عن كل ما هو جديد في عالم الموضة والجمال من أجل التجديد وزيادة جمال وجاذبية الوجه، ولأن الحواجب واحدة من أهم المناطق التي تساعد على إظهار ملامح الوجه تعتني أغلب السيدات بها وتبحث عن كل ما يزيد جمالها ويجعلها كثيفة وممتلئة.

صبغ الحواجب

عملية صبغ الحواجب تعني تغيير لونها بشكل دائم، ولقد شهدت الفترة الأخيرة انتشارا واسعا لصبغات الشعر والحواجب، الأمر الذي تسبب في الحاق الضرر بالكثير من السيدات ذات البشرة الحساسة، نظرا لاحتواء الصبغات على مواد كيميائية ضارة، الأمر الذي دفع الكثير من النساء إلى البحث واستخدام الصبغات الطبيعية في البيت، ويمكنك أن تقومي بصبغ الحواجب بالقهوة في البيت بطريقة سهلة.

صبغة الحواجب في البيت

يتوجب عليك قبل استخدام الصبغة أن تقومي ببعض الإجراءات وعدد من الخطوات، وذلك للحفاظ على الحواجب ولكي تحصلين علي مظهر متميز:

يمكنك استخدام طبقة رقيقة من مادة الفازلين حول الحواجب للحفاظ على البشرة من التلطيخ بالصبغة.

تنظيف الحواجب بشكل جيد قل البدء في التلوين واختيار لون الصبغة بالشكل الذي يناسب لون الشعر والبشرة.

قومي باختيار فرشاة مناسبة لتقوم بتوزيع الصبغة بشكل جيد ومنسق.

خطوات صبغ الحواجب

قومي بإتباع الخطوات التالية لمعرفة الطريقة السهلة لكي تصبغين حواجبك في البيت، وللحصول علي نفس نتيجة مراكز التجميل.