طريقة استخدام القهوة الخضراء لإنقاص الوزن الزائد، تحتل فكرة إنقاص الوزن عقول كثيرة من الفتيات والرجال، من أجل الوصول إلى الجسم المثالي وتجنب مخاطر السمنة، مما لاشك فيه أن للسمنة أثار سلبية على صحة الإنسان بجانب أنها تكسب الإنسان الشكل الغير لائق، ومن الممكن تؤثر على الجانب النفسي للإنسان أيضاً، وهنا لابد من إتباع الحمية الغذائية الصحيحة حتى يتم إنقاص الوزن بشكل صحيح وسليم دون أن تسبب أي من الأضرار الجسمانية.

القهوة الخضراء تساعد في إنقاص الوزن

من المعروف أن القهوة الخضراء غنية بحمض الكلوروجينيك، الذي يعمل على تفتت الكتل الدهنية المنتشرة في مناطق الجسم المختلفة، بالإضافة إلى تقليل امتصاص الكربوهيدرات، وكذلك يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، ولم يقتصر فوائد القهوة الخضراء على ذلك فقط بل يمكن حصرها في النقاط التالية:

تعمل القهوة الخضراء على سرعة عملية الإيض التي تعلى من نسبة الحرق في الجسم وفقدان الدهون الزائدة

تنظم مستوى السكر في الدم وكذلك داخل الأمعاء الدقيقة

تعمل القهوة الخضراء على تقليل الشهية وتكسب الإنسان الإحساس بالشبع.

ومن الواجب ذكره أن أهمية القهوة الخضراء أعلى من القهوة بعد التحميص، حيثُ أن عملية تحميص حبيبات البن يعمل على تقليل حمض الكلوروجينيك الهام في عملية إنقاص الوزن، إلا أنه على الرغم من فوائد القهوة الخضراء العديدة في إزالة التكتلات الدهنية، فلها أضرار تنتج نتيجة كثرة الإستهلاك، لذا يمكن القول أن درجة أمان تناول القهوة الخضراء هو تناولها بكميات معتدلة.

زيادة معدل ضربات القلب

إدار البول والتبول المتكرر في اليوم

كما أنها تشكل إضطرابات في المعدة

في بعض الأحيان تعطي للمتناول القهوة الخضراء إحساس الغثيان

هناك دراسات أثبتت أن كثرة تناول القهوة الخضراء قد تسبب هشاشة العظام.

نتيجة لإرتفاع نسبة الكافيين فإنها تسبب صعوبة في النوم، وتسبب أرق للإنسان وكذلك العصبية

تسبب للإنسان نوبات من الصداع على فترات مختلفة في اليوم

يلزم الحذر من أصحاب القولون العصبي من تناولها

كما يمنع تناولها من قبل مرضي الضغط العالي وكذلك الحوامل والمرضعات.

الأثار الجانبية للقهوة الخضراء