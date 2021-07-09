مزيل العرق السريع!للتخلص من الرائحة الصعبة في فصل الصيف2021

مزيل العرق السريع، تعتبر رائحة العرق من الأمور التي تسبب الإحراج سواء رجال أو سيدات، حيث الكل يبحث عن طريقة للتخلص من الرائحة الكريهة وخصوصا في فصل الصيف، والتي تنبعث من تحت الابط والجسم، ومن هنا أعزائي القراء يمكن عمل المزيل بمكونات طبيعية موجودة بكل منزل وبتكلفة قليلة، والكثير من الأشخاص ليس لديهم رغبة في استخدام مزيلات العرق الصناعية لما بها من مواد كيماوية تضر الجسم وتعمل على الالتهابات، وسوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق السريع من خلال موقع ثقفني، للتخلص من الرائحة الصعبة في فصل الصيف2021. مكونات مزيل العرق السريع بالمنزل مكونات مزيل العرق السريع بالمنزل سوف نتحدث على مكونات عمل مزيل العرق بمكونات طبيعية وهى كالآتي:- ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

خمس نقط من زيت البرتقال.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة تحضير مزيل العرق برائحة عطرية تدوم24ساعة وهى كالتالي:- يتم إحضار إناء ونضع به زبدة الشيا ومعها كوب الماء ثم نضعه على النار لمدة عشرون دقيقة. ثم نقوم بتصفية زبدة الشيا في وعاء. يتم إضافة كلاً من صودا الخبز ثم النشا مع التقليب المستمر. وبعد ذلك نضع أيضاً زيت اللوز ثم قطرات البرتقال. ثم نستمر في التقليب حتي تتجانس خلطة المزيل ونحصل على القوام المناسب للكريم. يتم وضع الكريم بالثلاجة لمدة ساعة حتى يبرد تماما. طريقة استخدام المزيل السحري للجسم نقدم لكم أعزائي طريقة استخدام مزيل العرق بطريقة صحيحة لكي نحصل على أفضل نتيجة مرضية وهى كما يلي:- نقوم بأخذ حمام بالماء الفاتر والشامبو وغسل الجسم جيداً.

ثم نعمل على تنشفة الجسم من الماء بعد الاستحمام.

يتم وضع الكريم تحت الإبط والمناطق الحساسة مع التدليك حتى يتشرب الكريم من على الجلد.

ثم يتم استخدام المزيل كل يوم وبعد الاستحمام مباشرة. نصائح يجب مراعاتها عند وضع المزيل نصائح يجب مراعاتها عند وضع المزيل سوف نستعرض بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند استخدام مزيلات العرق وهى كالآتي:- يجب إزالة الشعر الموجود تحت الإبط والمناطق الحساسة التي تسبب العرق ورائحته. أخذ حمام دافئ بالماء والشامبو وتنشفة الجسم جيدا بالفوطة من الماء. عدم لبس الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية. الوسوم

مزيل العرق السريع، تعتبر رائحة العرق من الأمور التي تسبب الإحراج سواء رجال أو سيدات، حيث الكل يبحث عن طريقة للتخلص من الرائحة الكريهة وخصوصا في فصل الصيف، والتي تنبعث من تحت الابط والجسم، ومن هنا أعزائي القراء يمكن عمل المزيل بمكونات طبيعية موجودة بكل منزل وبتكلفة قليلة، والكثير من الأشخاص ليس لديهم رغبة في استخدام مزيلات العرق الصناعية لما بها من مواد كيماوية تضر الجسم وتعمل على الالتهابات، وسوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق السريع من خلال موقع ثقفني، للتخلص من الرائحة الصعبة في فصل الصيف2021. مكونات مزيل العرق السريع بالمنزل مكونات مزيل العرق السريع بالمنزل سوف نتحدث على مكونات عمل مزيل العرق بمكونات طبيعية وهى كالآتي:- ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

خمس نقط من زيت البرتقال.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة تحضير مزيل العرق برائحة عطرية تدوم24ساعة وهى كالتالي:- يتم إحضار إناء ونضع به زبدة الشيا ومعها كوب الماء ثم نضعه على النار لمدة عشرون دقيقة. ثم نقوم بتصفية زبدة الشيا في وعاء. يتم إضافة كلاً من صودا الخبز ثم النشا مع التقليب المستمر. وبعد ذلك نضع أيضاً زيت اللوز ثم قطرات البرتقال. ثم نستمر في التقليب حتي تتجانس خلطة المزيل ونحصل على القوام المناسب للكريم. يتم وضع الكريم بالثلاجة لمدة ساعة حتى يبرد تماما. طريقة استخدام المزيل السحري للجسم نقدم لكم أعزائي طريقة استخدام مزيل العرق بطريقة صحيحة لكي نحصل على أفضل نتيجة مرضية وهى كما يلي:- نقوم بأخذ حمام بالماء الفاتر والشامبو وغسل الجسم جيداً.

ثم نعمل على تنشفة الجسم من الماء بعد الاستحمام.

يتم وضع الكريم تحت الإبط والمناطق الحساسة مع التدليك حتى يتشرب الكريم من على الجلد.

ثم يتم استخدام المزيل كل يوم وبعد الاستحمام مباشرة. نصائح يجب مراعاتها عند وضع المزيل نصائح يجب مراعاتها عند وضع المزيل سوف نستعرض بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند استخدام مزيلات العرق وهى كالآتي:- يجب إزالة الشعر الموجود تحت الإبط والمناطق الحساسة التي تسبب العرق ورائحته. أخذ حمام دافئ بالماء والشامبو وتنشفة الجسم جيدا بالفوطة من الماء. عدم لبس الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

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