علاج البشرة الحساسة الملتهبة وترطيب وتقليل تجاعيد البشرة بوصفات طبيعية فعالة

تعاني بعض السيدات من البشرة الحساسة معرضه للالتهاب التي تكون نتيجة الأفراد بسبب عوامل البيئة، وتختلف البشرة الحساسة عن أنواع أخري من حيث تأثرها بأي شئ أو نتيجة استخدام المنتجات الموضعية ومستحضرات العناية كالكريمات والمواد الكيميائية أو تغير الهرمونات كل هذا يؤثر علي البشرة الحساسة وتسبب في التهاب الجلد، وقد تسبب انزعاج وحرج وخاصة الفتيات ويمكن علاج البشرة الحساسة الملتهبة باستخدام الخلطات الطبيعية التي تساعد علي تبييض البشرة والتخلص من أعراض الالتهاب بالطريقة الطبيعية.

وصفة زيت شجرة الشاي لعلاج البشرة الحساسة الملتهبة

زيت شجرة الشاي من الوصفات الفعالة لعلاج تحسس البشرة والتهاب الجلد ويقوم بترطيب البشرة باستخدام دائم ومعالجة البكتريا التي تسبب الاحمرار وتغير لون الجلد يتحول إلي اللون الداكن، كما يساعد زيت الشاي علي علاج حب الشباب وغيرها من المشاكل ويمكنك التحكم في تحسس البشرة.

المكونات:

معلقة صغيرة زيت الشاي. معلقة صغيرة زيت النعناع. 10 ملاعق صغيرة من الماء. قطعة من القطن.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب ضعي المكونات علي بعضهما ثم اخلطيهم جيدا.

بللي قطعة من القطن بالخليط وضعيها علي بشرتك الحساسة الملتهبة.

كرري هذه تمرير القطنة علي بشرتك الملتهبة لمدة 5 دقائق ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ.

ضعي نقطة من ماء الورد علي البشرة بعد تنظيفها.

كرري هذه الخلطة يوميا للحصول علي نتيجة افضل.

وصفة الشوفان والزبادي لترطيب البشرة الحساسة

يحتوي الزبادي علي ترطيب البشرة كما يساعد علي تفتيحها مع استخدام الشوفان وهو افضل صديق للبشرة الحساسة، ويحتوي الشوفان علي تعمل كمضاد للالتهاب وتقلل الشعور بالحكة والحركة وعلاج حب الشباب وتقليل التجاعيد، ويعد الشوفان والزبادي من اكثر الوصفات الطبيعية الفعالة علي علاج الكثير من مشاكل البشرة، ولذلك ينصح بعمل هذه الوصفة الطبيعية كما يلي:

المكونات:

معلقتان كبيرتان من دقيق الشوفان. معلقة كبيرة من الزبادي. معلقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير: